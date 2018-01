Prezidentští kandidáti prozradili, co si myslí o české armádě

Přesně za týden se konají prezidentské volby. Kandidáti na post prezidenta řekli, jak se staví k české armádě a co by jako její vrchní velitelé chtěli změnit.

Zatímco někteří by uvítali, kdyby české vojsko pomáhalo hlavně lidem u nás v České republice, jiní jsou pro více zahraničních misí.

reklama

Miloš Zeman se už na velitelském shromáždění na Generálním štábu před dvěma měsíci pozastavil nad tím, proč výdaje České republiky na obranu nedosahují dvou procent hrubého domácího produktu, jak se Česko zavázalo v rámci NATO a jak se jí to dařilo v minulosti.

A snad poprvé se současným prezidentem souhlasí i ostatní kandidáti, kteří jednohlasně říkají, že je českou armádu musíme více financovat.

"Jsem jednoznačně pro navýšení financování na dvě procenta, jak jsme slíbili vůči závazku Severoatlantické alianci, jsem pro navýšení stavu na 30 tisíc vojáků, dobudování obou brigád," uvedl Mirek Topolánek.

"Naše armáda bohužel, říkám bohužel není úplně bojeschopná. Jsme podfinancováni, máme obrovský vnitřní dluh, zanedbávali jsme svoji vnitřní armádu," myslí si Michal Horáček.

"Jako vrchní velitel ozbrojených sil bych nikdy devastaci armády a další pokračování snižování výdajů pro armádu. Je nutné se vrátit na dvě procenta hdp a ty držet," tvrdí Jiří Hynek.

"Armáda je nedostatečně ozbrojena, je potřeba ji přezbrojit, měli bychom zvyšovat výdaje na armádu, tak jsme se zavázali vůči našim spojencům Nato," vyjádřil se Jiří Drahoš.

"Jjá mám takový dojem, že z kandidátů jsem jediný, který absolvoval základní vojenskou službu, takže co by major ve výslužbě mohu říci, že ta armáda v počtu 30 tisíc by byla rozhodně dostatečná, musí se do ni zainventovat," myslí si Vratislav Kulhánek.

Kandidáti se ale už rozcházejí v názorech na zahraniční mise – tedy zda by naše armáda měla více působit u nás nebo v zahraničí.

"Já si myslím, že armádě prospívá, když se účastní těch misí zahraničních, protože tímto způsobem se trénuje setkává se s novými výzvami," vyjádřil Marek Hilšer.

"V omezené míře ty zahraniční operace, musíme v nich pokračovat. Ale to co si musíme uvědomit je, že jsem součástí prostoru, který je atakován ze severu, z jihu, z východu a musíme dávat pozor, abychom těm výzvám mohli čelit, například v kybernetické oblasti," řekl Pavel Fischer.

"Úplně naopak, já bych chtěl, aby česká armáda nebyla armádou, která bojuje někde v zahraničí. Česká armáda má chránit české občany. Já jsem totiž pro polodobrovolnou a polopovinnou šestiměsíční vojenskou službu," myslí si pro změnu Petr Hannig.