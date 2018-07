Princ Charles musí na policii kvůli sexuálnímu zneužívání dětí

Písemné prohlášení, které princ Charles zaslal vyšetřovatelům, bude přečteno při pátečním řízení. Podle britského portálu Daily Mirror měl následník trůnu podat důkazy. S bývalým biskupem města Lewes Peterem Ballem si měl dlouhá léta dopisovat.

Ball byl za sexuální zneužívání 18 chlapců souzen poprvé v roce 1993. Po rezignaci se odstěhoval do sídla v Alleru, které vlastní cornwallské vévodství - spadající právě pod Charlese. Poté biskup utekl do do Francie, kde žil s jeptiškami v klášteře.

Později se Ball chlubil, že mu "úžasně milý Charles dovolil bydlet v domě vévody". Proto chce policie slyšet princovu verzi. Do zahraničí se dostal údajně s pomocí "empatického detektiva, který chtěl církev uchránit od skandálu, který by se pojil s kriminálním vyšetřováním".

V roce 2012 byl případ znovu otevřen, kvůli čemuž jeden ze zneužívaných mladíků spáchal sebevraždu. Po několika výsleších se biskup přiznal k "pochybení" a dvěma případům sexuálního napadení. Měl oběti nutit, aby se nahé modlily, a poté je bil.

Ball byl oodsouzen v říjnu 2015 ke 32 měsícům vězení. Rozsudek v jeho kauze tak padl až 22 let poté, co mladíci vznesli svá obvinění. V únoru 2017 byl propuštěn, odseděl si polovinu trestu. Dnes je bývalému knězi už 86 let.

Současné vyšetřování zkoumá přístup anglikánské církve k Ballovu případu. Není jasné, jestli někdo z vyšších míst o zneužívání věděl. Policie bude také zjišťovat, zda "neexistovaly nějaké snahy o omilostnění nebo zasahování do případu".

V původním řízení s Ballem soud vyslechl, že "člen královské rodiny" kněze podporoval, když se vyhýbal policii v roce 1993. Mluvčí Clarence House potvrdil, že si Charles s Ballem dokonce dopisoval. Listy ale údajně neobsahují žádné zmínky o vyšetřování nebo sexuálním zneužívání vůbec.