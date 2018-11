Přísnější bezpečnostní opatření? Zásilky na poště stejně mizí

“Před čtrnácti dny jsme cenným psaním posílaly ty nové dvacetikoruny kolegyni do kanceláře v Praze, ve které je od osmi hodin ráno. Přišla informace, že adresát nebyl zastižen, přitom kolegyni nikdo nekontaktoval,“ popsala Zuzana Dostálová z Ostravy.



Když po tom začaly ženy pátrat, bylo jim prý řečené, že by zásilka měla být v trezoru, ale není k nalezení a že ji na poště hledají. “Přijde mi to docela děsivé, když vezmu, že takto posílá naše firma pasy klientů k vyřízení víz,“ doplnila Dostálová.

.

Již dříve jsme psali o rodině Mantlových, která poslala cenným psaním synovi do zahraničí 140 tisíc korun ve dvou různých obálkách. Zásilka nepřišla, jak měla, a rodina již déle než rok řeší reklamaci. Právník, který jim měl pomoci situaci vyřešit, je vyšel na dalších 15 tisíc korun.



Problém přitom spočívá jenom v tom, že při reklamaci uvedli chybně přesné počty bankovek, které vložili do obálky. Hmotnost zásilky zvážená poštou tak neodpovídala údajům poskytnutými Mantlovými. Tím pádem pošta případ dále řeší a peníze odmítá vydat. Mantlovým vrátí zatím pouze poštovné, tedy celkem 676 korun.



Podle dřívějšího vyjádření České pošty putují Cenná psaní k adresátům ve speciálním obalu a za zvýšených bezpečnostních opatření. Pošta za obsah ručí až do výše jednoho milionu korun. Pokud se lidé setkají s problémem s doručením, měli by věc co nejdříve reklamovat.



“Prostřednictvím Cenného psaní je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry, platební karty a poukázky na odběr zboží nebo služeb. Česká pošta u této služby nabízí stoprocentní garanci za obsah zásilky od podání až po dodání,“ sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.