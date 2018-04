Proč dostal Dominik výhodu do duelu? Jarda všechno prozradil

Ve středečním díle Robinsonova ostrova se museli diváci rozloučit hned se dvěma hráči. Kromě Ondry vypadl ze soutěže i Jarda, který se o svém konci rozpovídal v rozhovoru na Nova.cz. Odpovídal ale i na mnohem pikatnější otázky a také na ty, které pokládali sami diváci.

Na Ostrov vykoupení putoval Jarda hned po Dominikovi, poté se připojili Ondra a Martin. V duelu se tak rozhodovalu mezi čtveřicí kamarádů. "Věděli jsme, že postoupí jen dva, nemůžete to brát nějak špatně. Aspoň jsem věděl, že tam zůstanou ti dobří," prohlásil Jarda.

Sympatický podnikatel si prý po celou dobu nepřál soutěž, která bude zaměřena na rovnováhu. Právě to se mu ale nevyplnilo. "Už jak jsem viděl ty kladiny, bylo mi to jasné. Navíc foukal vítr, který se do mě z Ondrou opíral o trochu víc než do Martina s Dominikem," uvedl Jarda.

Dominik navíc dostal do duelu "druhý život". Pokud by spadnul, mohl znovu vylézt na kladinu a pokračovat dál. Moderátor jeho výhodu pouze ohlásil. Proč tomu tak bylo, se ale přímo divák nedozvěděl. "Myslím, že to bylo kvůli tomu, že nevypadl na kmenovce, ale ještě před sloučením," vysvětlil Jarda.

A došlo i na osobní otázky, které fanoušky Robinsona zajímaly nejvíc. Kdo se Jardovi na ostrově líbil? "Byla to Terry. Byla hezká, ale mně tím nijak neovládala, protože jsem na ostrov odletěl zadaný," sdělil Jarda.

S přítelkyní se seznámil právě na castingu do Robinsonova ostrova. Vztah to byl ale hodně čerstvý, Jarda na Filipíny odletěl po čtrnácti dnech. "Bylo to těžký, hodně mi to jelo hlavou, co se děje, jak to bude. No a nebylo. Užili jsme si po návratu dva dny romantiky a pak konec," přiznal Jarda s tím, že je stále nezadaný.

Nedostatkem informací prý vyřazený Robinson na ostrově trpěl nejvíce. "Bez velkého jídla se dá přežít, ale horší jsou ty myšlenky. Představujete si různé pokrmy, ale taky to, co se doma děje. Pro mě to bylo ještě o to horší, že jsem být čerstvě zadaný," doplnil Jarda.

Po odchodu z ostrova si proto hned na hotelu pročetl všechny zprávy. A dal si pivo. "Měl jsem taky smažené kuře s rýží, nějaké palačinky. Dal jsem si dlouhou sprchu, písek a sůl jsem měl všude, trochu jsem se oholil a lehl si do postele. To byl nejdřív nezvyk, ležel jsem hrozně nakřivo," svěřil se Jarda.

Diváky zajímalo také to, jak těžké bylo neprozradit jméno vítěze. "Jednoduché to vůbec není. Ale překvapivě nebylo nejtěžší neříct jméno výherce, ale neodpovídat na dotazy o průběhu hry. Lidi za mnou chodili a ptali se, kdo vypadne jako další, co bude dál a tak," dodal Jarda.

Co se u něj po návratu změnilo? A na co z Robinsonova ostrova vzpomíná nejraději? Kolik kilo na ostrově zhubnul? Dozvíte se na Nova.cz! Pokud jste neviděli poslední díl, najdete ho na NovaPlus. Všechny epizody jsou ke zhlédnutí na VOYO.