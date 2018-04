Radim si pod sebou podřezal větev. Ve hře udělal zásadní chybu

Početní výhoda, kterou kmen Manobo po sloučení měl, je nenávratně pryč. Šikovný Radim se zbavuje jednoho protihráče za druhým. A ostatní s ním až doposud jeho hru hráli. Jenže už brzy možná bude všechno jinak.

O tom, jak se začaly aliance na ostrově měnit, si povídali s moderátorem Ondřejem Novotný v pořadu Jak to vidí Robinsoni Ondra, kterého na poslední kmenové radě vyloučili, a Martin. Podle nich se po odchodu Ondry hra otočila o 180 stupňů. Holky, které dosud hrály proti sobě, se začaly spolčovat.

"Já jsem vnímal, že Radim si nabíhá, ale ony ho v tom nechávaly. Hráčské ego mu rostlo, ale holky to měly ve svých spárech, celou dobu. Radim to ale nechtěl vidět, myslel si, že to hraje tak dobře, že na to nedojde. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," popsal Martin.

Kartami hodně zamíchala Blanka, která se po vyloučení Ondry postavila do čela vznikající holčičí aliance. V té chvíli prý klukům, kteří ji dosud považovali za neškodnou, došlo, že se do sloučení vůbec neměla dostat. "Měli jsme ji štípnout, pak bychom měli větší šanci," svěřil se Martin.

"Když jsi odešel, Terka se změnila. Věděli jsme, že je zle, že už s námi není. Přestala věřit tomu, jak jsme se jich chtěli zbavovat," řekl Martin Ondrovi. Souboj o imunitu nakonec vyhrála Bára, i to posílilo jistotu ženské aliance. Příští kmenová rada tak bude hodně zajímavá.

Co Ondru napadlo, když místo domů zamířil na ostrov vyloučení? A co si mysleli o Báře, když se chlubila získanou imunitou? Podívejte se na celý díl Jak to vidí Robinsoni! Poslední díl Robinsonova ostrova si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.