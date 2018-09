Radost vystřídal smutek. Lence odešel jeden z nejbližších lidí

Seznámení Lenky s manželem Františkem bylo jako z červené knihovny. Potkali se v hospodě a on jí ještě týž den házel kamínky do okna. Do roka byla svatba a nedlouho poté se jim narodil syn František.

Lenka během porodu trpěla tak silnými bolestmi, že lékaře prosila o císařský řez, nakonec ale vše dobře dopadlo. "Psychika byla hrozná. Před porodem jsem si říkala, že to zvládnu, když to zvládli jiní. Ale pak jsem si u porodu říkala, že to nedám," vzpomínala maminka.

Rodina během roku a půl od porodu zažila i jedno hodně smutné loučení. "Maminky nejlepší kamarádka, která byla i v porodnici, už tady není. Zemřela rok a dva dny po Fanouškově narození," svěřila se Lenka.

Čím jí manžel u porodu nejvíc pomohl? A co ji překvapilo, když si dovezli Fanouška domů?

