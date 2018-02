Revoluce na trati: Dráhy chtějí lokomotivy, které jezdí až 200 km/h

Až 60 rychlých lokomotiv plánují koupit v nejbližší době České dráhy. Stroje by byly schopné jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině.

Tendr na nákup šesti desítek nových lokomotiv, který České dráhy vypíší během letošního roku, bude největší v novodobé historii společnosti. Do konce března by chtěly ještě zahájit soutěž na pronájem 15 rychlých lokomotiv – podobně si před rokem pronajaly 10 lokomotiv Siemens Vectron. Informuje o tom web Zdopravy.cz.

Podle předběžných odhadů vyjde pořízení nových rychlých lokomotiv asi na šest miliard korun. Dosud nejvíc zaplatily České dráhy za sedm Pendolin, tehdy za ně daly 4,4 miliardy.

Rychlé lokomotivy by měly jezdit na zmodernizovaných koridorech a mezinárodních linkách, kde nyní mohou lokomotivy dosahovat rychlosti 160 kilometrů v hodině. Brzy by ale v Česku měly být otevřeny úseky, na kterých bude možné jezdit až dvoustovkou. Už na konci letošního roku by mohly po takové trase jezdit vlaky ejpovickým tunelem na trase Praha – Plzeň.