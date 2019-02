Rozpočet 2020: Musí se šetřit, koalice se ale neshodne, jak moc

Období blahobytu je u konce a blíží se těžší časy. Šetření je podle ekonomů i opozice logické, mělo ale prý přijít dřív. “To, že se s tím začíná až teď, je 5 minut po dvanácté. Ale lepší 5 minut po dvanácté, než nikdy,“ zhodnotil ekonom Lukáš Kovanda.



“Vláda nevyužila dobré ekonomické počasí k tomu, aby dělala potřebné změny, zejména na výdajové straně rozpočtu, a aby někde šetřila na období, kdy bude hůře,“ řekl poslanec Jan Skopeček (ODS).



Zhoršení ekonomické situace se pravděpodobně podepíše i na státním rozpočtu pro rok 2020. Právě o něm v pátek vláda začala ve Strakově akademii jednat. Výrazně ztenčit stání rozpočet chce hnutí ANO, které šéfuje státní kase. Šetřit chce i ČSSD, ale ne tak radikálně.



“Ministerstvo financí musí být ta instituce, která neustále tlačí směrem snižování provozních nákladů státu. Ale samozřejmě resort Ministerstva práce a sociálních věcí je největší kapitola,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).



“Ta diskuse se opravdu točí kolem dvou oblastí, kde je možné šetřit. Já už několik měsíců připravuji revizi dávek, zejména na bydlení. Ale zároveň když se mluví o úsporách, tak je potřeba mluvit i o posílení příjmů,“ upozornila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Politologové se shodují, že by mohlo jít o začátek vážných vládních rozepří. “Bude se hrát o to, kdo zůstane jakoby sociálně smířlivý, ale zároveň racionální a uvážlivý. A samozřejmě hraje se i o to, jestli to půjde na vrub hnutí ANO, nebo to půjde na vrub sociální demokracie,“ vyložil politolog Jan Kubáček.



“Bych úplně nepředpokládal, že by se ČSSD mohla nějakým zásadním způsobem stavět do pozice někoho, kdo si postaví hlavu a řekne - tak teď teda úplně ne,“ sdělil politolog Jiří Kohoutek.



Kabinet diskusi o rozpočtu na další rok otevřel oproti jiným rokům asi o dva měsíce dřív, průtahy ve vyjednávání o něm se tak zřejmě předpokládají.