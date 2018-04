ŘSD chce vlastní navigaci za 270 milionů. Podobné už přitom jsou

Ředitelství silnic a dálnic zadalo po letech plánů soukromé firmě vývoj systému, který by měl pomoci monitorovat dopravu a informace předávat do navigací, které využívají řidiči. Jenže kritici tvrdí, že systém za 270 milionů bude dělat to, co už dávno funguje a každý to zadarmo denně využívá. Ať už prostřednictvím navigací v mobilních telefonech, nebo přímo v autech.

Jak plynulý je provoz, kde se vytvořila kolona a také to, jak se jí vyhnout - to všechno má zjišťovat nový systém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). "My budeme mnohokrát během každé minuty sledovat více než 150 tisíc vozidel, které jezdí po české dálniční a silniční síti a data z nich budeme sbírat, vyhodnocovat a poskytovat dál," vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

reklama

Na podobném principu přitom fungují některé mobilní aplikace už v současné době. ŘSD má být ale nový systém ještě spolehlivější. "Budeme pracovat s aktuálním modelem dopravy a připravíme predikci, jak se ta situace bude vyvíjet dál a minimálně jednou do minuty budeme tyto aktuální data poskytovat do všech aplikací a do všech zdrojů odběratelům, kteří si to budou přát," sdělil Rýdl.

Nový systém a jeho pětiletý provoz vyjde stát na téměř 270 milionů korun a to se nezamlouvá i některým ekonomům a odborníkům v oblasti IT technologií. "Ty aplikace už fungují na docela dobré úrovni a hlavní zdroj pro jsou uživatelé samotní. Bych byl radši, kdyby se ŘSD věnovalo spíš zprůjezdnění silnic, než informování, kde jsou špatně průjezdný," prohlásil IT specialista Petr Andrýsek.

"Jestliže tyto služby fungují na srovnatelné úrovni nabízené soukromým sektorem, tak pak je otázka, proč má do toho vstupovat stát. Pak také proč je nabízí zadarmo, proč ne za poplatek, tudíž já to vidím jako plýtvání," doplnil ekonom Lukáš Kovanda.

Výhrady mají i opoziční politici. "Ta suma je skutečně závratná, stát by měl dát veřejnosti dispozici v podobě otevřených dat, informace o tom, jak vypadá doprava na státních komunikacích a hlavně by měl investovat do toho, aby se po silnicích jezdilo rychleji a snáz," uvedl Martin Kupka z ODS. "ŘSD by se se svojí pověstí mělo věnovat hlavně opravám silnic a dálnic," souhlasil i Pirát David Witosz.

O plánu na systém jakési státní navigace se mluví už od roku 2013, tehdy se ji snažil protlačit ministr dopravy Zdeněk Žák.