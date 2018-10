Sama sebe se štítím, přiznala Zuzka. Proměna jí změnila život!

Ve středu večer se diváci mohou těšit na další proměny v pořadu O 10 let mladší. Tentokrát se do rukou odborníků svěří dvě nerozlučné kamarádky a kolegyně – Pavlína a Zuzana.

Obě se starají o druhé více než sami o sebe. Zuzana trpí extrémně nízkým sebevědomím, jak se svěřila moderátorce Monice Absolonové: "Sama sebe se štítím, nejsem ženská, jsem nic. To vím a takhle to cítím,“ říká Zuzana a přiznává, že ji trápí, že se její manžel na ulici otáčí za jinými ženami. Chtěla by to změnit.

Zuzana podstoupí i vysněnou plastiku prsou, která jí sebevědomí a vnímání sebe samé jako ženy rapidně zvýší. Diváci se mohou těšit na skvělou proměnu. I odborníkům, kteří Zuzaně pomohli vstoupit do nového života, se zatají při pohledu na ni dech.

