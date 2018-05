Petr se pochlapil: Nastaly změny, o jakých se lidem nesnilo!

Čištění špinavých kadibudek, ucpané trubky i fekálie v obličeji – tak vypadal týden obchodního a marketingového ředitele Petra Benáčana. Přesto na natáčení vzpomíná s nostalgií. "Byla to skvělá zkušenost. Manželka z toho úplně nadšená nebyla, její reakce byly negativní, ten nápad se jí nelíbil. Naopak dětem se to líbilo. Myslím, že výsledek je překvapí," tvrdil Petr po natáčení.

reklama

S přihlášením nejprve váhal, nakonec se ale rozhodl, že do výzvy půjde. "Přineslo mi to náhled do společnosti ze strany lidí, kteří tu práci dělají. Na jednotlivé případy nahlížím i z jejich pohledu. Strašně mě překvapily osobní příběhy lidí," přiznal ředitel.

I díky této zkušenosti se mu podařilo ve firmě některé dílčí věci změnit. Neobjevil prý ale nic, co by bylo výrazně negativní a co by bylo ve firmě systémově špatně nastavené. Na pobočce v Plzni už nemusejí nakládat toalety ručně, dostali auto, díky kterému mohou budky zvedat pomocí hydrauliky.

"Když se jede na nějaké větší montáže, dbáme na to, aby tam vždycky někdo byl k ruce. Aby nedocházelo k tomu, že tam člověk zůstane sám," pochlubil se Petr s tím, že v současnosti mají mnohem víc zakázek. V Plzni už se dočkali i nových sprch. "Slíbil jsem také, že budou mít čistič na kontejnery. Jako jediní v republice ho teď testují," dodal.

S kolegy, se kterými v pořadu pracoval, má dodnes skvělé vztahy. S některými si dokonce volá. "Ještě tam visí pozvánka na svíčkovou do Plzně k Vendulce s Pepou, takže tu určitě využiju," vzpomněl si ředitel. Že by se živil prací, jakou dělají jeho zaměstnanci, si nicméně příliš představit nedokáže. Přiznal ale, že by si rád vyzkoušel jízdu s jeřábem.

Po skončení pořadu se sešel s širším vedením firmy. Shodli se na tom, že práce je hodně náročná a sezónní. "Jsou velké výkyvy, v létě se lidé takřka nezastaví. Vymýšlíme systémy odměn na zimní období, možnosti multisport karet a další benefity, abychom měli lidem co nabídnout. Došlo k navýšení platového hodnocení a počítáme i s mimořádnými odměnami," popsal Benáčan.

Nejhorší moment pro něj byl v čistírně odpadních vod, kde ho potřísnily fekálie. "Na to nikdy nezapomenu," svěřil se. S tím, jak svou roli sehrál, je spokojený. Myslí si, že podvod všichni spolkli i s navijákem. "Nevěděli, že bych mohl být zevnitř firmy a že bych mohl být nasazený zvěd. Mohli něco tušit, ale nemohli nic vědět o principu pořadu, protože tady nikdy takový pořad nebyl," zakončil Petr.

Nestihli jste Utajeného šéfa v televizi? Celý díl si můžete pustit zdarma na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.