Šéf žádný svůj slib nesplnil, tvrdí Patrik. Je zahořklý, vzkázal Martin

Jedním z těch, kteří byli ve výsledku z pořadu zklamaní, byl číšník Patrik Hejl, který pracuje v ostravské pobočce. Natáčení si přitom užil. "Bylo to super, byla sranda," řekl. Zástěrce o natáčení dokumentu o dlouhodobě nezaměstnaných od začátku věřil, postupně si ale říkal, že tady něco nehraje. Že má Martin paruku, prý poznal hned.

Šéf mu na konci pořadu slíbil barmanský kurz a do provozovny mobilního číšníka. "Navíc jsem měl dostat zájezd do Plzně do Prazdroje pro dva, ale nedostal jsem vůbec nic. Ani kurz, ani mobilní číšník," posteskl si Patrik. A vadí mu ještě jedna věc. "Tlačítko na volání obsluhy je tady furt, je to nemožné," dodal.

Podle Šampalíka to ale není tak, že by slib, který Patrikovi dal, nechtěl splnit. "Pokusil jsem se s ním několikrát spojit. Našel jsem několik variant barmanských kurzů, které jsem mu poslal, aby si vybral. Že se k tomu zatím nerozhoupal, je spíš na něm, já ho nemůžu nutit, ale budu rád, když na to dojde. Ta nabídka platí a platila vždycky," vysvětlil Šampalík.

Patrik je podle něj možná zahořklý. "V Praze jsme tento týden pořádali soutěž barmanů v čepování piva, které se taky mohl zúčastnit, ale ani to nevyužil. Nevím, proč nejeví zájem, ale není to tak, že bychom si něco udělali. Možná ho ranilo to, že byl uveden v omyl,“ myslí si šéf.

Popřel taky nařčení, že by se vykašlal na mobilního číšníka. Vyvinout takové zařízení ale prostě trvá déle, než předpokládali. "Náš systém výčepů vyžaduje online komunikaci při tom, když stůl chce platit, takže data o výčepu se musí dostat do toho mobilního zařízení. To znamená, že nemůžeme použít jakékoli zařízení, které to umí, ale tady to specifikum je třeba číšníka naučit - zafinancovat vývoj aplikace nebo softwaru tak, aby komunikoval s naším systémem. Nechali jsme si systém vyvinout na míru, máme to, testujeme to a v momentě, kdy to bude připravené, tak to nasadíme. Jen to trvá a my jsme netušili, že vývoj bude natolik složitý," upřesnil Šampalík.

