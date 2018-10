Školní jídelny mají málo peněz. Chybí kuchařky a jídlo je nechutné

Na kvalitu školní stravy jsou přitom kladeny stále vyšší nároky. Ministerstvo školství už příští rok plánuje všem pracovníkům školních jídelen přidat. "Práce je to velmi náročná. Každodenní náplní je ráno vstát ve 4 hodiny, protože dojíždím až od Kolína. Od rána se začíná vařit, skončíme ve tři čtvrtě na 12 a ve 12 už je výdej jídla," uvedla kuchařka Jaroslava L.

Škola marně shání pomocné kuchařky. Zájem uchazečů vždy skončí při zmínce o výši platu. "Pokud řeknu čistý plat 13 tisíc, tak mi vždy pokládají telefony, je to prostě šílený," řekla vedoucí jídelny Lucie B. Hlavní kuchařka si vydělá asi 18 tisíc hrubého, pomocná síla o čtyři tisíce méně.

Situace je někde tak neúnosná, že v kuchyni vypomáhají další zaměstnanci školy. Podobná situace je přitom téměř v celé republice.

Pošlete nám fotografi, jak vaří ve vaší jídelně nebo kantýně na e-mail zpravy@nova.cz nebo do zpráv facebooku.

Podle ministerstva školství by platy nepedagogických pracovníků měly od ledna vzrůst o deset procent. "Návrh postupného navyšování rozpočtu na platy ve školství, který schválila vláda, je takový, aby v roce 2021 brali učitelé průměrně 46 tisíc korun a nepedagogové, tedy mj. i zaměstnanci školních jídelen, 22 700 korun," uvedl ministr školství Robert Plaga.

Školní jídelny netrápí jen nedostatek kuchařů. Dalším problémem je sestavování jídelníčku z omezeného rozpočtu. Výsledek pak dětem často nechutná. Brambory s něčím, co se dá jen těžko rozeznat, kaše s mrňavým kouskem mletého masa, smažený sýr, ovšem bez sýra - tak vypadají obědy podávané ve školní jídelně, jejichž fotografie lidé sdílí na sociálních sítích.

Školní jídelny musejí vytvářet obědy tak, aby se vešly do zhruba 50 korun za porci, která se musí skládat z polévky, hlavního jídla a salátu nebo ovoce. Rodiče doplácejí asi 30 korun. Za 50 korun se v restauraci dá udělat spousta parády. Třeba žampionový krém, kuřecí prso v ořechové krustě s dýňovým pyré a domácími kroketami. "Tahle 3 jídla se dají udělat do 50 korun, nicméně ve školní jídelně jako takové je to nereálné dělat, protože je to strašně pracné," uvedl šéfkuchař špičkové restaurace Jaroslav Jíra.

Žádná revoluce ve stravování ve školních jídelnách se tak v nejbližší době zřejmě konat nebude.