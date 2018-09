Slovácko si připomnělo Otakara Machálka. Knihu pokřtili kečupem

"Otakar Machálek je velmi významná osobnost nejen z hlediska samotného regionu Slovácka, ale troufnu si říct, že z hlediska celé republiky. Jeho příběh dobře ilustruje industrializaci za první Československé republiky," uvedl vedoucí komunikace Hamé Petr Kopáček.

Machálek se narodil v roce 1893 jako 12. ze 14 dětí obchodníka Jana Machálka. Ten nedlouho po narození Otakara zemřel. Protože rodina neměla moc peněz, nemohl Otakar Machálek studovat. Přesto se dokázal prosadit.

"Byl to zajímavý, mimořádný člověk. Po všech stránkách, taková skoro renesanční osobnost," hodnotí Machálka František Holmes Ilík, jehož k napsání knihy inspirovalo to, že se přestěhoval do domu, který Machálek nechal postavit.

Kopáček připomněl, že Machálek získával zkušenosti i v armádě. "Bojoval za 1. světové války jako legionář za samostatnost československé republiky. A ve 20. letech, když se vrátil z cest po světě, převzal rodinný obchod, který pod jeho vedením prosperoval," dodal mluvčí Hamé.

V Mařaticích začal ve 20. letech Machálek podnikat s velkovýrobou nakládaných okurek a zelí. Na konci 30. let založil se svými švagry novou firmu OTMA.

"Kolem se otce se vytvořila skupina lidí, kteří dýchali pro firmu a ta firma dokázala hodně i v době války i po válce," připomíná Machálkův syn Jan.

Místní na něj vzpomínají nejen jako na podnikatele, ale i jako na člověka, který za války pomohl řadě lidí vyhnout se nuceným pracím.

"Otakar Machálek byl i odvážný chlap, protože za 2. světové války finančně podporoval partyzány. Šlo mu nejen o svoje obchodování, o vlastní byznys, ale i o rozvoj okolí a Mařatic jako celku. Například se výrazně zasloužil o založení místní školy, kterou i finančně podporoval" upozornil na zásluhy slavného rodáka z Mařatic Petr Kopáček.

V roce 1948 byla firma znárodněna. Rodina přišla i o osobní majetek. Machálek byl v roce 1950 zatčen a odsouzen na 3,5 roku ve vykonstruovaném procesu. Jeho ženě a synům v těžkém období pomáhali bývalí zaměstnanci Otmy.

Podle Jana Machálka to bylo těžké období, které rodinu poznamenalo. Po propuštění z vězení pracoval Otakar Machálek jako dělník a vrátný. Zemřel v roce 1967 na selhání srdce. V roce 1993 byl soudem plně rehabilitován a OTMA byla vrácena Machálkovým potomkům. Ti ji prodali společnosti Hamé a firma funguje dodnes.

"Vize mého otce, která byla před 50 a více lety, pokračuje úspěšně dál. A to je spokojenost naší rodiny," doplnil syn Otakara Machálka Jan.