Smělý plán lidovců. Chtějí vládu bez ANO, SPD a KSČM!

Se smělým plánem přišel předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Domníváme se, že jedno z těch řešení je možnost, aby byl pověřen někdo jiný, nejenom ze strany, která zvítězila ve volbách, ale že by mohl být jmenován někdo z opozice. Opoziční strany, které nejsou radikální a extremistické, mají 85 hlasů, tedy více, než má hnutí ANO," řekl na úterní tiskové konferenci novinářům předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Taková vláda by mohla akceptovat některé programové prvky hnutí ANO, s nimiž ostatní sněmovní strany, tedy ODS, Piráti, ČSSD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09, nemají problém.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se přitom při vyjednávání podpory pro svou menšinovou vládu snažil o něco podobného - do programového prohlášení zakomponoval programové prvky ostatních stran. K podpoře kabinetu je ale nepřesvědčil.

Lidovci tento nápad přednesou ve středu na jednání se zástupci ostatních stran vyjma ANO, KSČM a SPD. "Navrhneme zástupcům ostatních stran, jestli by byli ochotni zabývat se touto myšlenkou, ať už by to byl kandidát nestranický, nadstranický nebo z okruhu těchto politických stran," řekl Bělobrádek.

KDU-ČSL odmítá, že by existovaly jen dvě varianty - vláda pod vedením hnutí ANO nebo předčasné volby. Bělobrádek zmínil kromě nastíněné možnosti také vládu bez Andreje Babiše, vládu bez předsedů stran, polopolitickou vládu nebo úřednickou vládu.

Schůzce zástupců šesti sněmovních stran bude předcházet úterní jednání poslaneckého klubu hnutí ANO, na němž chce Andrej Babiš od svých spolustraníků slyšet, jestli je nadále jediným kandidátem na premiéra. V podvečer se na zámku v Lánech Babiš sejde s prezidentem Milošem Zemanem, jehož bude informovat o krachu koaličních jednání s ČSSD.

Bělobrádek překvapil ostatní lídry stran

Plán předsedy lidovců překvapil ostatní strany. Předseda Pirátů Ivan Bartoš prozradil, že žádnou takovou výzvu zatím vůbec nedostal. "Pana předsedu (Bělobrádka) si rád odchytím a zeptám se, jaká je jeho vize, jaké má být to jednání a jakou mají teď podporu. Zopakovat si blamáž, že vzniká jakýsi demokratický blok, který nemá žádnou podporu, nemá smysl. A tady to znamená, že by to muselo mít podporu i u hnutí ANO," reagoval Bartoš.

Vláda všech bez ANO, SPD a KSČM nepřijde jako realistická varianta ani předsedovi ODS. "Teď je na tahu prezident Zeman. Ten má plnou odpovědnost za to, kdo bude pověřen sestavením vlády. Od takové schůzky (předsedů 6 stran, pozn. red.) nelze očekávat řešení politické krize. To síla těch stran neumožňuje," řekl Petr Fiala.