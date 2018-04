Spalničky dál děsí Česko! Nákaza se šíří, v Praze je už 70 pacientů

Od začátku roku do pátečního rána evidují hygienici v Praze 70 pacientů se spalničkami. Oproti předcházejícímu týdnu tak stoupl počet nemocných o devět. Ve čtvrtek odborníci oznámili, že se spalničky rozšířily i do sředních Čech, kde je dvacet pacientů.

Ze 70 nemocných v hlavním městě jde ve 46 případech o dospělé a ve zbývajících 24 případech o mladistvé či děti. Průměrný věk postupně stoupá. Zatímco na začátku činil necelých 16 let, v současnosti je 31,2 let. Pacienti jsou ve věku od 7 měsíců do 62 let.

"18 dětí proti spalničkám očkováno nebylo. Pět dětí nedosáhlo věku 13 měsíců potřebného k očkování. U 13 dalších rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli. Dalších pět dětí bylo očkováno na Ukrajině. Jeden cizinec o svém očkování nedohledal potřebné informace," uvedl ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.

Z dospělých nemocných 39 nedohledalo doklad o očkování, čtyři dostali za celý život jen jednu vakcínu, jak bylo dříve zvykem. Tři lidé se nakazili i přesto, že byli očkováni dvakrát. Vakcinaci ale podstoupili v raném věku.

Pražští záchranáři už kvůli narůstajícímu počtu nemocných připravili krizový plán. V případě dalšího rozšíření nákazy jim má pomoci armáda, která na boj proti spalničkám vyčlenila deset vojáků. Ti by měli být do 24 hodin od povoláni připraveni zasáhnout.





