Spor kabinetu v demisi pokračuje! Ke Šlechtové se vyjádří Zeman

K jednomu z největších sporů v kabinetu v demisi se odpoledne vyjádří prezident Miloš Zeman, který je na návštěvě Moravskoslezského kraje. Andrej Babiš včera kritizoval Karlu Šlechtovou za to, že utrácela za VIP salonky na pražském letišti. Ona to považuje za kampaň proti své osobě a vyzvala premiéra, aby nechal prověřit náklady na cestování letadlem u všech ministerstev.

Ještě jako ministryně pro místní rozvoj v Sobotkově vládě často cestovala a využívala VIP odbavení, které stojí pro jednoho cestujícího tisíce korun. Stát za to zaplatil během let 2014 a 2017 přes 310 000 korun. Informaci přinesly Lidové noviny, které se na to ptaly ministerstva na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

reklama

"Když jsem byl ministr financí, tak jsem lítal do Bruselu ekonomy, nikdy jsem takový salonek nepoužil, protože to považuji za plýtvání peněz, pokud je to pravda ta informace, tak samozřejmě to není dobře a my musíme jít příkladem a nemáme plýtvat penězi daňových poplatníků," nechal se slyšet premiér v demisi Andrej Babiš.

"Já mám takový pocit, že Lidové noviny na mě totiž pořádají hony, jestli jste si všimli, já jsem na úvodních stranách za poslední týdny celkem hodně, je mi to trochu líto, protože ty noviny přece jen patří do svěřeneckého fondu pana předsedy vlády, za kterého já jsem kandidovala v parlamentních volbách," reagovala Šlechtová.

Za Lidové noviny ale prý Babiš nemůže. "Já za ně nemůžu, mě nadává vícero politiků, píšou, jak píšou. Každý dobře ví, že já na to nemám žádný vliv," vysvětlil Babiš.

"Já to vnímám jako kampaň proti mé osobě a to říkám naprosto s čistým svědomím," doplnila Šlechtová, která ve středu večer poslala Babišovi otevřený dopis.

"Žádám Vás proto, pane předsedo, abyste se zastal dobrého jména hnutí ANO ve vládě, které reprezentuji, a zajistil oficiální vyhodnocení nákladů všech ministerstev v období minulé vlády na zahraniční i tuzemské pracovní cesty, a to včetně využití leteckých tříd a vládní letky, nákladů na počet doprovodu a souvisejících servisních služeb," vyzvala Šlechtová v dopise.

Andej Babiš dnes řekl, že kontrolu všem ministrům rád zadá. Prezident se ke sporu hnutí ANO vyjádří o půl čtvrté.