Do Česka přichází stále více cizinců, nejvíce ze zemí mimo EU

Česko zatím nevymírá, ale za přírůstek obyvatel vděčíme z velké části cizincům, kterých v Česku žije stále víc. Populace také pomalu stárne. S tím může souviset i to, že stále více mužů a žen nijak nespěchá do manželství ani pořízení potomků.

Vloni v Česku přibylo 31 235 lidí, takže nás tu žije bezmála 10,6 milionu. Přirozenou cestou (poměrem narozených a zemřelých) by ovšem byl růst populace ani ne desetinový - necelé tři tisíce.

Za to, že Česko nevymírá, tak vděčíme především pohybu ubyvatelstva, tedy přistěhovalcům. O tom, že se cizincům v Česku líbí a zůstávají tu, svědčí další statistika - zatímco v roce 2010 jich v Česku žilo přibližně 425 tisíc, loni už to bylo o sto tisíc víc.

Vývoj populace v Česku:

Vývoj populace v ČR - 1980 až 2017 [xlsx]

Česko víc láká lidi ze zemí mimo Evropskou unii. Poměr cizinců z EU/ mimo EU je 220 tisíc ku 304 tisícům. Není bez zajímavosti, že nejpočetnější menšinou nejsou Slováci (necelých 112 tisíc), ale Ukrajinci (117 tisíc). Následují Vietnamci (necelých 60 tisíc), Rusové (necelých 37 tisíc) a Němci (lehce přes 21 tisíc).

Populace také nezadržitelně stárne. Od roku 2010 do loňska sice přibylo dětí do 14 let (ze 14,4 na 15,7 procenta), ale zároveň ubývá lidí v kategorii od 15 do 64 let (ze 70,1 na 65 procent za stejné období.

Cizinci v Česku:

Vývoj populace cizinců v ČR - 2010 až 2017 [xlsx]

Zákonitě tak přibylo seniorů nad 65 let - v roce 2010 jich v populaci v Česku žilo 15,5 procenta, loni to bylo 19,2 procenta, tedy o 405 tisíc víc.

Věkové složení populace:

Věkové složení obyvatelstva ČR - 2010 až 2017 [xlsx]

Stárnou ale i ženichové a nevěsty, kteří vstupují do manželství poprvé. Třeba ve věkové kategorii od 35 do 39 let zaznamenaIi loni statistikové skoro sedm tisíc ženichů a necelé čtyři tisíce nevěst.

V roce 2010 byl přitom poměr 4063 ženichů ku 1745 nevěstám, kteří to měli blíž ke čtyřicátým než třicátým narozeninám. Na druhou stranu - pokud jde o potomky, Češi nijak zvlášť neřeší, jestli jsou, či nejsou svoji.

Věk ženichů a nevěst:

Věk ženichů a nevěst - srovnání 2010 až 2017 [xlsx]

Zatímco v roce 2010 se ze 117 tisíc novorozenců narodilo 70 tisíc v manželstvích a 47 tisíc mimo, loni už to byla skoro remíza - 58 tisíc mimin v manželství, 56 tisíc "na psí knížku".