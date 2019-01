Stát vyhazuje miliardy za slevy na jízdné! Tohle by za ně mohlo být

Zlevněné jízdné pro studenty a seniory platí už čtyři měsíce. Jen za první měsíc stát dopravcům za slevy vrátil přes 400 milionů korun, roční rozpočet činí téměř šest miliard. Ty by se daly přitom investovat do stovek hřišť nebo modernizace železnice.

Vláda si od zavedení slevy na jízdném mimo jiné slibovala nárůst počtu cestujících. Ten přitom za poslední čtyři měsíce, kdy zlevněné jízdné platí, činil pouze čtyři procenta. Ročně slevy stát vyjdou na 5,8 miliardy korun - musí totiž dopravcům uhradit ušlý zisk.

Jen za první měsíc vyplatilo ministerstvo přepravním společnostem 400 milionů korun, za čtyři měsíce fungování pak 1,9 miliardy. To odpovídá odhadovanému rozpočtu téměř šest miliard. Podle opozice je systém nepromyšlený, nad dopravci prý navíc neexistuje žádná kontrola.

Místo slev na jízdném by se daly miliardy investovat například do dopravy. Za stejnou částku by bylo možné pořídit 39 kilometrů dálnic nebo 60 moderních vagonů pro regionální tratě. Mohla by se také zmodernizovat 30 kilometrů železniční tratě.

Za šest miliard by také stát mohl pronajmout gripeny a zajistit jejich provoz na více než tři roky. Podle návrhu TOP 09 ke státnímu rozpočtu by se dal zvýšit rodičovský příspěvek z 220 tisíc na plánovaných 300 tisíc korun už od letošního července.

Dotacemi by jistě nepohrdly ani školy a jejich ředitelé. Miliardy by namátkou vystačily třeba na nové vybavení stovek odborných učeben a laboratoří nebo vybudování 1200 hřišť u základních škol. Stejná částka by vyšla také na 1500 kilometrů cyklostezek.

Šest miliard by se podle údajů ministerstva životního prostředí neztratilo ani v boji proti suchu. Pokud by šly na dotace čističek a nové kanalizace, pořídily by je stovky malých obcí. Financovat by se dal třeba také projekt dešťovka pro více než 100 tisíc domácností. Skoro stejný rozpočet má také výstavba nové krajské nemocnice na Zlínsku.

Podle ministra dopravy Dana Ťoka ale slevy na jízdném budou fungovat dál. "My jsme tu slevu nedělali, abychom dodrželi odhadované náklady, my jsme ji dělali pro důchodce, seniory a děti a žáky a jestli pro ně to přinese nějaký výsledek, tak jsme rádi," uvedl.