Strach ze spalniček: Záchranářům bude v Praze pomáhat armáda!

Nemocných spalničkami v Česku neustále přibývá. V Praze, kde je situace nejhorší, už záchranáři představili krizový plán. V případě dalšího rozšíření nákazy jim má pomoci armáda. Ta na boj se spalničkami vyčlenila desítku vojáků, kteří jsou připraveni do 24 hodin od povolání zasáhnout.

V České republice je podle posledních informací 88 nakažených. Nejhorší situace je jednoznačně v Praze, na kterou z tohoto počtu připadá 59 nakažených. Tamní záchranáři se tak připravují na možný nárůst případů a kvůli tomu oslovili i armádu ČR.

reklama

Vojáci mají záchranářům pomoci pouze v případě, že by byla nutná rozsáhlá izolace nakažených."Byli bychom špatnými manažery, kdybychom nezačali připravovat opatření," řekl na tiskové konferenci ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch.

Armáda tak ze svých řad vyčlenila deset vojáků z polní nemocnice. Ti u záchranářů absolvují školení. V případě potřeby tak budou do 24 hodin připraveni k výjezdu. Velkou výhodou je, že vojáci už mají potřebná očkování a ze služby jsou na pomoc dobře připraveni. "Budou poskytovat stejnou zdravotnickou činnost, jako poskytují v době svého civilního zařazení," řekl Kolouch.

Podle záchranářů je počet deseti vojáků zatím dostatečný. Na spolupráci s armádou jsou domluveni do 4. května. V tento den se totiž do práce vrátí záchranáři a někteří zaměstnanci z nemocnice v Motole. Ti byli minulý pátek umístěni do karantény, protože se na urgentním příjmu vyskytla infekce spalniček.

Urgentní příjem Fakultní nemocnice Motol od té doby funguje v omezeném režimu. Záchranáři zatím vozí akutní pacienty do jiných pražských nemocnic. Na urgentním příjmu v Motole tak zatím přijímají pouze závažné případy.