Střelba v Brně: Policie obvinila muže, který pálil před školou

Střelba se ozvala v brněnských Žabovřeskách v úterý krátce před půl šestou. Policisté už ve středu zahájili trestní stíhání muže, kterého zadrželi bezprostředně po činu. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí brněnských policistů Pavel Šváb.

"Vyšetřovatelka včera zahájila trestní stíhání zadrženého pro zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu. I přes dostatek důkazů pro obvinění žádáme svědky, kteří s námi ještě o události nemluvili, ať se obrátí na linku 158," vyzval Šváb.

Podle webu iDNES.cz takto vyvrcholil spor otce, který se agresivně snažil dostat do školy, v jejímž bazénu měl jeho syn plavecký kurz, a trenéra plavání. Postřelený byl právě otec. A měl to být on, kdo na místo přinesl zbraň.

Jak přesně se incident odehrál, policisté nechtěli prozradit. "Vzhledem k probíhajícím výslechům svědků nemůžeme být konkrétní. Potvrdit můžeme pouze to, že šlo o osobní spor mezi dvěma muži. Ten vygradoval na prostranství před areálem školy, kde při vzájemné potyčce došlo k několika výstřelům," potvrdil Šváb.

Střelce zadrželi policisté ozbrojení samopaly. Část z nich se starala o postřeleného muže, kterého následně předala záchranářům. Mluvčí záchranky Michaela Bothová TN.cz potvrdila, že zranění, která muž utrpěl, byla velmi vážná. S ohledem na policejní vyšetřování ale nemohla být konkrétnější.