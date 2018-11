Střepiny 25. 11. 2018

Bít či nebít aneb fyzické tresty jako výchovný prostředek. Patří do výchovy dětí nebo by měly být zakázané? Trofejní lov divokých zvířat jako zvrhlá zábava lidí nebo možnost jak zachránit ohrožené druhy? Názory lovkyně versus názory ochránců zvířa. A smrt Kennedyho a další slavné konspirační teorie. Co jsou pochybnosti a co pouhé mýty?

Plácnutí přes zadek nebo pohlavek, to jsou nejčastější formy fyzických trestů, které při výchově svých dětí používá více než polovina Čechů. Jsme přitom jednou z mála vyspělých zemí, kde tuto formu násilí zákon neřeší a odborníci se v názorech rozcházejí.

Právě tento týden uplynulo pětapadesát let od atentátu na Johna F. Kennedyho. Dodnes je opředen konspiračními teoriemi a řada lidí nevěří oficiálním závěrům vyšetřování. Případů, kdy je těžké rozlišit mýty od faktů ale známe víc. Co myslíte, mohl Adolf Hitler přežít druhou světovou válku? Sledují nás mimozemšťané? Jak to bylo s jedenáctým zářím a která konspirační teorie skončila v Česku hromadnou sebevraždou?

Trofejní lov divokých zvířat. To je téma, které budí velké emoce. A ani tady nejsou odborníci za jedno. Někdo to vnímá jako trestuhodné zabíjení zvířat a zvrhlou zábavu, jiný v tom vidí jedinou možnost, jak populace divoké zvěře udržet a přivést do Afriky peníze.