"Stydím se!" posílá samoživitelka vzkaz poslancům kvůli platům

Poslanci dostanou nejspíš od ledna výrazně přidáno. Zástupci Pirátů a SPD totiž ve Sněmovně nedokázali prosadit, aby se ještě v listopadu hlasovalo o návrhu, který měl růst platů politiků přibrzdit. Od ledna by se tak měl poslancům zvýšit plat o dvacet procent. A to se samozřejmě nelíbí mnoha lidem.

Základní plat poslance by od ledna mohl být až 90 600 korun a náhrady dalších až 63 900 korun. Do redakce TN.cz napsala naštvaná Simona. Matka samoživitelka, která si o takových penězích, které si poslanci de facto od ledna přiklepli, může nechat jen zdát. Simona je pořádně naštvaná.

"Drahá vládo, jen bych vám chtěla sdělit, že je mi z vás na zvracení a že se stydím, že jsem Čech. Protože tento přístup a vaše jednání je opravdu ubohé,“ píše Simona. "Víte vůbec, co zbývá důchodcům a samoživitelkám na celý měsíc? To, za co byste si vy nekoupili ani nákup na tři dny,“ nenechává Simona na zákonodárcích suchou ani nit. A má také návrh, co by si poslanci měli vyzkoušet. "Nechala bych je, zmetky, aby se tedy předvedli. Jak z toho, co nám zbyde, přežijí stejnou dobu a ve stejných podmínkách?“ ptá se naštvaná matka samoživitelka.

Simona ví, jaké to je, když musí vycházet s minimem peněz. "Chudáci hladoví, vždyť sotva přežijí měsíc z toho, z čeho my samoživitelky žijeme celý rok. Tak proč jim chudákům v nouzi nepřidat? Ještě dnes jako bych slyšela v hlavě prababičky nářky: Co jsem komu udělala, že musím takhle bídně dožít, vždyť jsem celý život poctivě pracovala, za co pak to asi mám? To je hrůza, už abych umřela, když už tu člověk nemůže důstojně dožít,“ má jasno Simona.

Je nutné podotknout, že "nezastavení“ růstu platů ve Sněmovně pořádně také naštvalo premiéra Andreje Babiše. Většina poslanců hnutí ANO totiž hlasovala proti návrhu Pirátů a SPD, podle kterého by se zbrždění projednávalo ještě v listopadu.

