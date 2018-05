TAJEMNÉ ČESKO: Na hřbitov ve Velharticích se bojí chodit i místní!

Na první pohled je to obyčejný vesnický hřbitov. Obyčejný ale ve skutečnosti rozhodně není. Snad žádný jiný hřbitov v republice totiž není opředen tolika legendami, záhadami a strašidelnými historkami. Řeč je o hřbitově ve Velharticích na Klatovsku.

Místní hřbitov s kostelem sv. Máří Magdalény figuruje dokonce v baladě Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena. Ta vypráví o lásce místní dívky k vojákovi, který se nevrátil z vojny. Místo něho nabídl dívce sňatek jeho přítel: "Ona ho odmítá a slibuje věrnost svému zesnulému milému. Přítel zesnulého vojáka se odebral k místní čarodějnici, se kterou vyvolal nějakého démona a poštval ho proti té dívce. Ona se tedy stává posedlou a právě v místě velhartického kostela má dojít k vymýtání. To je úspěšné, ale zlo z ní se přenáší na celé toto místo a zůstává ukotveno ve zdech kostela," popisuje příběh Ondřej Bezouška z Paranormal týmu.

Tvář této dívky je prý vidět dodnes na průčelí kostela. Podivné fleky v omítce se objevují i poté, co se překryjí novým nátěrem. Podle některých, ale tvář patří dívce, která zahynula při autonehodě na nedaleké silnici.

Pověr a pověstí se ale k místu váže mnohem víc: "Podle legendy zde ještě před kamenným kostelem stál kostelík dřevěný. Do něho byli nahnáni obchodníci, kteří byli pronásledováni lupiči. Ti tam obchodníky zabarikádovali, kostel zapálili a jejich majetek si poté přivlastnili. Ten křik, ta hrůza toho okamžiku, se tam údajně má zachovávat do dneška a občas tam má být slyšet bouchání na dveře a volání o pomoc," vypráví Ondřej Bezouška.

Hřbitov se prý bojí navštěvovat i někteří místní obyvatelé, a to navzdory tomu, že jsou zde pochováni jejich blízcí. Některým se zde dělá nevolno, jiní údajně krátce po návštěvě hřbitova onemocní. Podle psychotroniků se na hřbitově vyskytuje velmi silná negativní energie. Nejvíce by jí mělo být u kamenného kříže v podlaze v bočním vchodu do kostela. Právě zde mělo dojít k vymýtání ďábla z těla mladé dívky.

Na konci 19. století měl navíc u hřbitovní zdi zemřít sedlák vracející se z hospody. Podle svědka události měl upadnout na zem, začít se svíjet a prosit druha o pomoc se slovy: "Pomoz mi, odtrhni tu potvoru! Copak ho nevidíš? Mám ho na krku!"

Díky všem těmto pověrám a historkám místo láká záhadology a lovce paranormálních jevů. Na místo se tak v červenci roku 2014 vydali i členové Paranormal týmu a Vyšetřovacího týmu paranormálních jevů. A co tam zažili, zaskočilo i je samotné.

Podle Ondřeje Bezoušky se dlouho nic zajímavého nedělo. Jednalo se o běžný výzkum, kdy členové týmů monitorovali pomocí přístrojů vnitřek kostela i jeho okolí. Vše se ale změnilo zhruba v půl čtvrté ráno: "Vypadla jedna kamera a následně začala autobaterie, která byla nově nabitá, hlásit, že došlo k jejímu úplnému vybití. Tak jsem ji vyměnil za novou, ale problém dále přetrvával," popisuje záhadné technické potíže Bezouška.

Přístroje uvnitř kostela pískaly a díky tomu nešlo měření vyhodnocovat. Nálada v týmu byla pokleslá. "Ve chvíli, kdy na sebe mířím kameru, abych o té situaci informoval, tak najednou slyšíme ránu. Doprostřed kostela přistál oblázek a pár vteřin poté se z půdy začaly ozývat zvuky, něco jako tři dupnutí nebo kroky. Nikdo tam ale v tu chvíli nebyl," popisuje děsivý zážitek Ondřej Bezouška.

Do jaké míry jsou tajemné historky z Velhartic pravdou a do jaké jen mýtem, těžko posoudit. I někteří skeptici ale přiznávají, že je to místo pozoruhodné až tajemné.