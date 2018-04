Tajný vztah Aviciiho a české modelky! Vychovávali spolu dítě

Tim Bergling alias DJ Avicii před smrtí chodil s českou modelkou Terezou Kačerovou. Až týden po smutné zprávě to sama přiznala na sociální síti. Avicii prý zbožňoval jejího syna z předchozího vztahu a plánoval vlastní děti. Modelka mu poslala dojemný vzkaz.

Avicii posledních několik měsíců tajně žil s českou modelkou Terezou Kačerovou. Světová média obletěl její srdceryvný dopis, který Timovi po jeho smrti napsala. Kačerová zveřejnila dlouhý vzkaz na Instagramu a poprvé tak přiznala vztah s Berglingem.

Jako důkaz slouží i videa a fotky, které modelka také na sociální síti sdílela. Avicii na nich spolu s Kačerovou pózuje na Staroměstském náměstí v Praze, s plakátem na letišti, s popcornem v posteli i v bazénu s jejím synem Lukou.

V dojemném dopise Češka vzpomíná na každodenní i významné momenty, které spolu partneři prožili. Ze vzkazu také vyplývá, že spolu žili, vychovávali malého chlapce a plánovali společné dítě. Vztah v soukromí prý drželi, aby se vyhnuli "humbuku" okolo.

"Vždy jsem měla jasno v tom, že by náš vztah měl být tajný, protože jsem chtěla, aby byl jen náš a nechtěla hrát roli v tom šílenství. Ale myslela jsem si, že ho odhalím světu, bude to ve chvíli, kdy budu oznamovat, že s tebou čekám dítě. Jak se tenhle plán zvrtnul," povzdychla si Kačerová.

"Poslední dny jsem strávila čekáním na to, až se probudím, až mi někdo řekne, že to byl ošklivý vtip, nějaký hrozný omyl. Myslím, že už mi konečně dochází, že už tě nikdy neuvidím. (...) Ten den, kdy jsi zemřel, jsem šla do tvého domu, abych cítila tvou přítomnost," popsala modelka.

Ve vzkazu se Kačerová Berglingovi omlouvá také za určité chyby, které ji ve vztahu mrzely. "Omlouvám se, že jsem tě přesvědčila, že máš rakovinu kůže a stresovala tě, dokud to táta nevyřízl a nezjistil, že šlo jen o znaménko. Promiň, že jsem téměř každou menstruaci nechávala stopy krve v tvé posteli. Mrzí mě, že jsem se pro tebe hodila do gala jen jednou," píše.

Celý dopis v angličtině:

Part 1/2 Pspvek sdlen Tereza Kaerov (@terezakacerova), Dub 26, 2018 v 7:35 PDT

(více listů, klikněte na šipku vpravo)

(druhá část, znovu více listů)

Tim Bergling, známý jako DJ Avicii zemřel 20. dubna v ománském Muscatu. Před smrtí podle prohlášení rodiny trpěl psychickými problémy, které ho dohnaly k sebevraždě. Údajně byl také alkoholik, z čehož měl zdravotní potíže, kvůli kterým se v roce 2016 stáhl do ústraní.