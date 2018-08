Tak dopadl muž, který se v bazénu zastal ženy. Je to hrdina, tvrdí lidé

Jako hrdinu oslavují na sociálních sítích lidé 25letého mladíka, který se vložil do potyčky mezi dvěma ženami na brouzdališti v Dubí. Dítě té jedné mělo topit dítě druhé, když matka napadeného druhé dítě odstrčila, jeho matka se na ni měla vrhnout.

Když se ji mladík snažil před útokem ochránit, měla se na něj vrhnout skupina několika lidí a brutálně ho zbít. Skončil se středně těžkými zraněními v teplické nemocnici. Případem se zabývá policie a vyšetřuje ho jako výtržnictví.

Na sociálních sítích se okamžitě strhla obrovská vlna solidarity. Desítky lidí by chtěly mladíkovi finančně pomoci s léčbou. Napadeným je 25letý David M. z Oseka na Ústecku. Pracuje jako číšník v jedné z teplických restaurací.

"Rád bych ukázal světu, jak dopadl dobrý skutek, který včera vykonal můj švagr v Dubí u plaveckého bazénu, kde bránil napadenou ženu a pak byl sám napaden… Za mě a moji rodinu je to hrdina, který si zaslouží náš velký obdiv za to, co udělal!“ napsal na facebooku příbuzný napadeného mladíka.

O vytvoření transparentního účtu, kam by mohli lidé své příspěvky posílat, prý v současných chvílích diskutují. Popsal také, jak se Davidovi daří. "Je celý domlácený, jak je vidět z fotek. Těžko říci, jaké jsou přesně jeho pocity, ale co jsme se bavili, tak tomu sám nechce ještě uvěřit, co se vůbec stalo," řekl švagr pro TN.cz.

Podle přátel je David velmi hodný a milý. "Neznám pozitivnějšího člověka, než je on. Nikdy jsem ho neviděla smutného nebo naštvaného. Nikdy u nikoho nevidí problém, vše řeší v klidu a s pokorou. Vždy jsem ho obdivovala za to, jaký má charakter a pohled na svět. A to si myslím, že vám řekne 100 % lidí,“ řekla redakci kamarádka napadeného Andrea Kepáková.

