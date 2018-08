Terorista chtěl zabít premiérku Mayovou! Zavřou ho na doživotí

Na doživotí s možností propuštění nejdříve po 30 letech poslal soud v Londýně mladíka, který se hlásil k Islámskému státu (IS) a chystal ničivý teroristický útok. Naa'imura Rahmana dopadla policie loni v listopadu, kdy se kriminalisté vydávali za kontakt radikálů.

Rahman měl za to, že se domlouvá s komplicem na předání výbušnin a dalšího vybavení k plánovanému útoku. Ve skutečnosti ale komunikoval s policisty v utajení. Odhalili ho agenti americké FBI a britské zpravodajské služby MI5.

Podle soudce Charlese Haddona-Cavea by Rahman zaútočil, pokud by ho policisté nezadrželi. Píše o tom portál The Sun. V sebevražedném atentátu chtěl mladík nejdříve odpálit nálož poblíž Downing Street 10, kde sídlí britští premiéři. V nastalém chaosu by pak zaútočil na Theresu Mayovou.

"Rahman je velmi nebezpečný jedinec a je obtížné předpovědět kdy, pokud vůbec, bude deradikalizován a už nebude představovat nebezpečí pro společnost," uvedl soudce v rozsudku. Kriminalisté podle něj byli vždy opatrní a k ničemu islamistu nenaváděli.

Mladý Brit dostal ještě další trest za to, že pomohl svému příteli Mohammedu Aqibovi Imranovi přidat se k IS tím, že natočil "sponzorské" video. Za to byl odsouzen k šesti letům vězení, trest si bude ale odpykávat souběžně s doživotím.