Tisíce lidí se přišly rozloučit s vědcem Stephenem Hawkingem

Mezi smuteční hosty, kteří se zúčastní oficiální části pohřbu, byl pozván i hollywoodský herec Eddie Redmanye, který ztvárnil Hawkinga v biografickém snímku Teorie všeho z roku 2014.

reklama

Soukromý obřad se koná v univerzitním kostele Svaté Marie Velké v Cambridgi. Pozváno je 500 lidí. Další tisíce lidí přišly vzdát hold a položit kytice v okolí areálu nebo čekají v ulicích na průjezd smutečního průvodu.

Ostatky geniálního vědce budou uloženy ve Westminsterském opatství blízko hrobu sira Isaaka Newtona, píše deník Mirror.

Kostel v areálu cambridžské univerzity je vyzdoben bílými liliemi, které mají symbolizovat vesmír, bílé růže na katafalku mají zase představovat polární hvězdu. Na nich bude umístěna dubová rakev s ostatky.

Při rozloučení zvon zazní přesně 76x, jednou za každý rok Hawkingova života.

Hawking je považován za jednoho z nejgeniálnějších vědců historie lidstva. Je srovnáván s Isaakem Newtonem nebo Albertem Einsteinem. Zabýval se základními zákony fungování vesmíru. Jeho knihy A Brief History of Time (Stručná historie času) a Theory of Everything (Teorie všeho) patří mezi nejčtenější knihy světa vůbec. Mezi širokou veřejností byly populární jeho předpovědi budoucnosti lidstva.

Sám přitom většinu života strávil upoutaný na invalidní vozík. Onemocněl totiž nemocí ALS, která napadá nervový systém a má z následek postupné ochrnutí celého těla. Zatímco v mládí byl členem veslařského týmu nebo jezdil na koni, v jednadvaceti letech se dozvěděl děsivou diagnózu. Od roku 1968 byl na vozíku a od roku 1985 už mohl se světem komunikovat pouze pomocí speciálního počítače.