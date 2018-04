To v televizi nebylo! Dominika kromě vyloučení čekal i jiný trest

Kalinga a Manobo jsou minulostí. Třináct hráčů teď bude o imunitu bojovat mezi sebou v kmenu Tawi Tawi. Ještě před sloučením a velkolepou hostinou ale museli soutěžící jednoho člena vyhodit. Z kola ven nakonec musel samozvaný vůdce Manoba Dominik.

Logika by přitom napovídala, že Manobo využije početní povahu a vyloučí někoho z Kalingy. To byste se ale přepočítali. "Já jsem to už v průběhu čekal a věděl jsem, že s tím nic nezmůžu. U Blanky jsem to věděl, u Terezy jsem si říkal, že si to rozmyslí, ale Martin mě překvapil," prozradil Dominik v pořadu Jak to vidí Robinsoni.

Kromě toho, že vypadl z hlavní hry, dostal Dominik ještě další trest. Zatímco soutěžící si pochutnávali na skvělém jídle, Dominika čekal nehostinný ostrov. "To bylo nejhorší, to byl brutál. Já jsem čekal, až si dožerou, na nějakým ostrově, kde bylo pár kamínků. Myslel jsem, že chcípnu," prohlásil Dominik.

Jak ale poznamenal moderátor Ondřej Novotný, byl to trest. Když konečně Dominik dorazil na Ostrov vykoupení, zděsil se. "To byl nejhorší ostrov, jakej jsem kdy viděl. Ale první den, kdy seš tam sám, je bomba. Vyčistíš si hlavu, nemusíš řešit taktiku, nikdo do tebe nehučí, nikdo nemá hlad, nikdo tě nebombarduje," vypočítal Dominik.

V čem vidí Mirek a Dominik po sloučení nevýhodu kmenu Manobo? A co prozradili k další hře?