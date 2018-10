TOP 09 slibuje Praze koncertní síň. Je to plýtvání peněz, tvrdí opozice

Už za 2 dny se otevřou volební místnosti, a tak vrcholí kontaktní kampaň. Výjimkou není ani Praha. Volební koalice TOP 09 a STAN například přislíbila, že v případě volebního úspěchu postaví v hlavním městě novou koncertní síň. Někteří protikandidáti to ale považují za zbytečné.

Podle koalice TOP 09 a Starostů musí Praha přidat v investicích a koncertní hala pro dva tisíce lidí, která by byla hlavní hudební scénou celého Česká má být jednou z nich.

"Všichni milujeme Prahu, kterou postavili naši předkové, ale měli bychom něco zanechat pro naše potomky," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

O nové koncertní síni v Praze se mluví už od začátku devadesátých let. Nejprve měla stát na ostrově Štvanice. Nyní se mluví o lokalitě kolem stanice metra Vltavská. "Je to místo velmi příhodné, protože v současnosti je velmi zanedbané a v budoucnu by se mělo proměnit v rozšířené centrum celé Prahy," vyjádřil se architekt Josef Pleskot.

Opozice však stejný názor s TOP 09 nesdílí. "Praha má Rudolfinum, které má perfektní akustiku a já si nemyslím, že to je teď ta největší priorita, která Pražáky trápí," uvedl Jakub Landovský z ČSSD. "Předvolební lunapark je plný drahý slibů a mě budou jednoznačně zajímat konkrétní čísla," podotkl kandidát na primátora Prahy Zdeněk Hřib (za Piráty).

Kolik by nová koncertní síň spolkla peněz si TOP 09 zatím netroufá odhadnout. Cena by se odvíjela až od výsledků architektonické soutěže. "I když taková budova bude něco stát, tak díky tomu, že sem budou jezdit turisté a budou chodit návštěvníci, tak se projekt časem zaplatí," dodal Pospíšil.