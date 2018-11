Vozíčkář Zdeněk marně čeká na poštu! Zaplatil si a nic nedostává

Zdeněk Razím je těžce postižený. Má problém se dostat na poštu, jeho žena navíc pracuje do pozdních hodin, proto volí službu Balík do ruky. Za poslední měsíc mu podle jeho slov Česká pošta zásilku třikrát nedoručila. Musel vždy žádat o znovudoručení.

"Celý den sedím doma a čekám na balík. Vůbec nerespektují, že to mám zaplaceno. A hází mi výzvy do schránky, že jsem nebyl zastižený,“ popsal Zdeněk Razím pro redakci TN.cz svou otřesnou zkušenost s Českou poštou. S doručováním přitom dříve potíže nemíval, balíkový doručovatel mu vždy předem zavolal a balík předal.



Pro Razíma je navíc obtížné se na pobočku pošty vůbec dovolat. V pondělí očekával zásilku, v noci jeho žena našla ve schránce jenom výzvu. Celé úterý se pak pokoušel s poštou spojit. "Telefon je úplně k ničemu, nikdo ho nezvedá. Je to politováníhodné. Je to vždycky takto před Vánoci, mají tu drzost, že se ty balíky rozhodnou nedoručit,“ popsal Razím. Pracovnice pošty se mu ozvala až ve středu dopoledne.



Na dotaz redakce TN.cz pošta odpověděla, že případ Zdeňka Razíma prověří. “Každopádně pokud si klient zvolí službu Balík Do ruky, musí být učiněn pokus o doručení a zásilka doručena na uvedenou adresu,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík.



Starosti s Českou poštou nemají jen lidé s tělesným omezením, ale i ti, kteří je opatrují. Otec Martiny Koštířové měl před třemi lety mrtvici. Od té doby zvládne pohybovat jen hlavou a levou rukou. Nemůže mluvit a nedokáže se podepsat.

Dostat se na poštu tak pro něj není nic jednoduchého. “Musíme mu vypustit moč a obléci jej. Má teď velké bolesti pravé nohy, takže musíme opatrně. Je zimní počasí, tak ho oblíkáme ve třech, pomáhají mi děti. Pomocí zvedáku ho přeložíme na vozík, otec váží asi 80 kilo. Na poštu ho vezeme na vozíku, je to jen necelý kilometr. Jsou tam, ale kostky, tak ho vezeme po zadních kolech, aby nám nesjel,“ přiblížila náročnost celé operace.



Koštířová si proto zařídila opatrovnictví, aby vše mohla řešit sama. Přesto ale měla potíže s přebírání zásilek do rukou adresáta. V prvních několika případech se jí nakonec podařilo na pobočce domluvit, aby jí zásilku předali, naposledy však byli pracovníci pošty neoblomní.



“Vystála jsem půlhodinovou frontu, byla tam nová paní, nevěděla, jestli mi to může dát. Tak se o tom bavila s druhou. Ta se však na mne nepříjemně obořila, prý jestli je zásilka do rukou adresáta, ať si to prostě vyzvedne ten člověk, na jehož jméno je to zaslané, že mám smůlu. Ten přístup byl hodně špatný,“ popsala Koštířová.



Koštířová tedy zaslala na poštu dotaz, co konkrétně má nechat uvést do Listiny opatrovníka, aby mohla přebírat za otce veškerou poštu. V odpovědi pošty však stálo pouze to, že si může za poplatek zařídit Zákaznickou kartu, nebo se domluvit s odesílatelem, aby zásilku zaslal s jinou dispozicí (například do rukou zmocněnce nebo zákonného zástupce). Mail s odpovědí pošty má redakce TN.cz k dispozici.



Podle advokáta Pavla Kolesára však Listina opatrovníka stojí nad interními předpisy pošty. “Jak pošty, tak orgány státní správy, často i banky, mají svoje formuláře, s kterými jsou zvyklí pracovat. Pracovníci mají instrukce, jak postupovat ve standardních situacích. Pokud ale mají řešit méně obvyklou situaci, tak řeknou, že na to nemají formulář a odmítnou věc vydat. Právo na to ale nemají,“ vysvětlil Kolesár.



Redakce TN.cz oslovila Českou poštu s tím, zda-li byl postup v případě paní Koštířové správný. Tentokrát už pošta sdělila, co musí dokumenty opatrovníka obsahovat. “Je možné buď si zřídit průkaz zmocněnce, případně mít v Listině opatrovníka napsáno, že opatrovník může jednat za dotyčného s Českou poštou. V tom případě pak může přebírat důchod, doporučené dopisy a podobně,“ uvedl mluvčí pošty.