V Austrálii našli stopy dinosaurů! Jsou staré 100 milionů let

Paleontologové v Austrálii zažívají v posledních dnech obrovské štěstí. Podařilo se jim objevit 100 milionů let staré stopy dinosaurů, které jsou perfektně zachované. Pro veřejnost by mohly být k vidění už příští rok.

Stopy byly nalezeny blízko města Winton ve střední části australského Queenslandu. Podle ministryně pro rozvoj cestovního ruchu Kate Jonesové dvacet stop vytvořil sauropod, který je považován za jednoho z největších dinosaurů. Další stopy patří ornithopodovi a teropodovi.

"Stopy sauropoda jsou výjimečně dobře zachované, obří palcový dráp je zřetelně viditelný na většině předních končetin…Každá ze zadních stop je dlouhá téměř jeden metr," uvedla Jonesová, informoval Dailymail.

Výkop měl na starost výkonný předseda přírodovědného muzea Australian Age of Dinosaurus David Elliot od dubna loňského roku. Předseda uvedl, že bylo kopání těžké kvůli extrémně křehkému povrchu a všichni se snažili, aby stopy nebyly porušeny. Celková hmotnost stop je 500 tun. Paleontologové je budou postupně převážet do muzea, a to vždy po dvou tunách.

Podle Jonesové objev pomůže oblasti zlepšit turismus poté, co v ní povodně způsobily řadu škod. "Tyto stopy vytvoří mezinárodní expozici pro Winton, která bude mít významný dopad na turistickou ekonomiku," doplnila Jonesová.

David Elliot doufá, že atrakce s názvem Pochod titanosaura bude otevřena veřejnosti už v květnu 2020.