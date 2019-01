V Česku chybí dárci spermatu! Přísnými testy projde jen desetina

Dárcovství spermatu se stává koníčkem pro vyvolené. Najít dostatek vzrušení v komoře s erotickým časopisem, to je pro dárce ten nejmenší problém. Mnohem větší se ukáže v laboratoři pod mikroskopem.

"Projde jen každý desátý muž," upozorňuje Gabriela Tauwinklová, ředitelka embryologické laboratoře. Lékaři předem vyloučí všechny zájemce, kteří mají v rodině nemoci, genetické vady nebo psychické poruchy. Dárce by měl být ve věku do 40 let, potřebuje minimálně středoškolské vzdělání a když toho všeho dosáhne, musí ještě dodat kvalitní "materiál".

Dárci aktuálně dostávají 1500 korun za jeden odběr, do klinik se přesto nehrnou. "Přišlo mi to snadný a relativně příjemný způsob, jak získat nějaké peníze," říká přitom jeden z dárců.

Nejčastějšími dárci jsou studenti. Každý ale může darovat jen desetkrát. Kliniky navíc přísně hlídají, aby se jednomu dárci nenarodilo více než 15 dětí. Třeba do Brna se tak spermie musejí dovážet.

"Aktuálně se potýkáme s nedostatkem dárců. Máme představu, že bychom jich potřebovali získat desítky," tvrdí Tauwinklová. Klinika má teď v laboratoři jen několik desítek vzorků, počet neplodných párů stále narůstá.

Zhruba pět procent neplodných mužů nemá ani jedinou použitelnou spermii a jsou plně odkázáni na dárce. Většinou si vybírají z mužů, kteří se jim podobají. S narůstajícím věkem rodičů se statistika jen zhoršuje.