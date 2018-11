V hale unikal oxid uhelnatý. Při zápase zkolaboval brankář!

Hasiče do haly ve východočeském Lanškrouně volali v neděli ve čtvrt na osm večer. Během zápasu zkolaboval brankář. Na pomoc mu vyrazili záchranáři. Hasiči po příjezdu začali měřit koncentraci oxidu uhelnatého (CO).

"Hasiči s detektorem naměřili koncentrace oxidu uhelnatého na ledové ploše 60 ppm (částic látky na milion částic vzduchu) CO, ve skladu to bylo kolem 80–100 ppm CO a ve strojovně rolby 130 ppm CO. Rolba byla na propan butan. Pravděpodobně se mohlo jednat o spaliny z rolby," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Proč se stadionem šířil oxid uhelnatý, budou hasiči vyšetřovat. Na místě nasadili přetlakovou ventilaci a zimní stadion odvětrali. V budově bylo zhruba 250 lidí, všichni museli ven.

"Několik lidí si stěžovalo na nevolnost, ale pomoc záchranné služby odmítli. Hala byla hasiči průběžně monitorována. Hasiči provedli závěrečné měření, kdy přístroje ukazovaly 0 ppm. Hala byla následně pro veřejnost uzavřena a předána správci," dodala Horáková.

Podle hasičů je nebezpečné, pokud koncentrace překročí 100 jednotek ppm. Při hladině 150 až 200 ppm je už koncentrace CO životu nebezpečná.

Zákeřné je, že oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu. Pro lidský organismus je prudce jedovatý. V krvi se váže na červené krevní barvivo a brání přenosu kyslíku. Každoročně vyrážejí hasiči a záchranáři k desítkám otrav způsobených plynovými kotly. Doporučují proto instalaci hlásiče oxidu uhelnatého, který se spouští většinou tehdy, když zaznamená hodnotu v rozmezí od 70 do 80 ppm, tedy předtím, než začne být koncentrace nebezpečná.