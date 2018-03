V pražské zoo rozmnožili jednoho z nejvzácnějších hadů! VIDEO

Chřestýšovec mangšanský dorůstá délky přes dva metry a může vážit až pět kilogramů. Patří tak mezi největší jedovaté hady na světě. Zajímavostí je, že byl objeven až v roce 1995, a to protože obývá jen velmi malé uzemí: "Obývá jedno jediné pohoří, de facto jednu horu v jižní Číně, a to pohoří Mangšan," popisuje kurátor plazů a obojživelníků ZOO Praha Petr Velenský.

Díky velmi úzkému areálu výskytu je tento had velmi ohrožený a jeho populace se stále snižuje: "Odhad je mezi pěti sty a tisícem dospělých jedinců, což je vlastně u každého zvířete na světě pod hranicí počtu vhodného pro udržitelný rozvoj," vysvětluje Petr Velenský.

Chřestýšovec je extrémně jedovatý a jeho uštknutí může být i pro dospělého člověka smrtelné. Proto i v pražské zoo musejí být chovatelé velmi opatrní a s dospělými jedinci do styku takřka nepřijdou. "Mají jed, který rozkládá krev, a to ještě relativně dlouho po uštknutí. Čili to uštknutí nemívá za následek rychlé ohrožení na životě, ale ten případný pacient by byl ohrožen i třeba několik dní nebo týdnů neustálým narušováním krevních buněk," popisuje nebezpečí Velenský.

Pražské zoo se v minulém roce podařilo jako jedné ze dvou zoologických zahrad na světě za velmi dlouhou dobu tyto vzácné hady rozmnožit. V zázemí pavilonu nám pak tyto dva vzácné přírůstky poprvé představili. "Jsme z toho úplně nadšení, protože ten had se nechová lehce," říká Petr Velenský a zdůrazňuje, že není jednoduché napodobit specifické podmínky z nevelké čínské oblasti.

Mláďata se vylíhla loni v srpnu a chovatelé se z počátku museli vypořádat s řadou komplikací. Nyní už je ale vše v pořádku a dá se konečně říct, že jsou takzvaně odchovaná. Přesto je nejspíš návštěvníci pražské zoo nikdy neuvidí: "My máme jednu expozici s dospělými hady. A kombinovat mláďata s dospělými hady nelze, protože tam neexistuje žádná rodičovská péče. Mláďata jsou tedy určená pro záložní chov, a když se dočkáme nových mláďat, tak bychom tyto dvě pustili do nějaké jiné zoologické zahrady a tím posílili jejich celoevropskou populaci," vysvětluje na závěr Velenský.