V zahraničí se změnily předpisy. Řidičům hrozí pokuta až 25 tisíc!

V celkem osmi evropských zemích ja zakázáno kouřit v autě, pokud vezete děti nebo osoby mladší 18 let. Od 1. května začal tento zákon platit i v Rakousku. Informuje o tom Ústřední automotoklub (ÚAMK).

Za porušení zákona hrozí v Rakousku pokuta 100 eur (2500 Kč). Pokud by řidiče policisté při kouření přistihli opakovaně, bude sankce 10krát vyšší, tedy rovných 1000 eur (25 000 Kč).

Kouření v autě v přítomnosti dětí má podle odborníků mimořádně negativní zdravotní následky

. To je jeden důvod, proč proti takovému počínání postupovat. Druhý je bezpečnostní. Při kouření, hledání a vybírání cigarety z krabičky, jejím zapalování a dalších krocích s tím spojených řidič nevěnuje dostatečnou pozornost řízení. Při dálniční rychlosti tak může ujet i stovky metrů, aniž sleduje, co se děje před ním.

K zákazu kouření v autě v přítomnosti dítěte se v minulosti přidalo už sedm zemí:

Itálie

V Itálii hrozí za tento přestupek nejvyšší sankce. Zákaz kouření navíc platí i tehdy, jsou-li v autě těhotné ženy. Výše postihu závisí na věku dítěte a pohybuje se od 500 (12 500 Kč) až do 5 000 eur (125 000 Kč), pokud se jedná o děti mladší 12 let nebo těhotné ženy. Pokuta 250 (6250 Kč) až 2 500 eur (62 500 Kč) se týká situace, kdy jde o děti ve věku od 12 do 17 let.

Francie

V zemi galského kohouta je kouření v autě za přítomnosti dětí mladších osmnácti let zakázáno a je pokutováno 68 eury (1700 Kč).

Anglie a Wales

Porušení je trestáno sankcí 50 liber (1400 Kč). Výjimka platí pro kabriolety s otevřenou horní částí střechy.

Skotsko

Zákaz kouření se vztahuje jak na řidiče, tak na všechny cestující, bez ohledu na to, zda jsou okna nebo střešní okno otevřené. Každý, kdo ustanovení poruší, musí očekávat pokutu ve výši 100 liber (2850 Kč). E-cigaret se toto ustanovení netýká.

Irsko

Porušení bude potrestáno pokutou 100 eur (2500 Kč). Pokud se to opakuje nebo řidič kouří i po zastavení policií, může být pokuta zvýšena až na 1 000 eur (25 000 Kč).

Řecko

Řecko je zemí, kde je zákaz kouření v autě zřejmě nejdéle platný a stal se už samozřejmostí. Nařízení se vztahuje na osobní automobily, taxíky a veřejnou dopravu a kouření v přítomnosti dětí mladších 12 let. Za nedodržení hrozí trest do výše 1 500 eur (37 500 Kč). Pokud účastník veřejné dopravy kouří (řidič nebo cestující) může pokuta dosáhnout až výše 3 000 eur (75 000 Kč). Zároveň ji může doprovázet u osobního automobilu i taxy či vozidla veřejné dopravy také zákaz řízení na jeden měsíc.