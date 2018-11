Okamura kšeftuje ve sněmovně se sushi. Poslancům nabídl slevu

Jan Čižinský (KDU-ČSL) zveřejnil zprávu, která mu přišla z poslanecké mailové adresy Tomia Okamury. Ve zprávě pisatel nabízí "skvělé japonské dárky" od prodejen Japa shop, u nichž je Tomio Okamura uvedený jako jednatel a společník.

Chtl jsem to smazat jako spam. Pak jsem si ale viml odeslatele... pic.twitter.com/iOAngidCc6 — Jan iinsk (@jancizinsky) 19. listopadu 2018



Tradiční kulinářské pojetí Vánoc jako kombinaci kapra a lineckého pečiva chce pisatel mailu obohatit o "trochu exotiky" - například sushi set vše v jednom, jídelní sety či tradiční japonské čaje.

Nabídka se dostala i ke členům Pirátů:

Tomio Okamura mi prv k vnocm poslal nabdku na sushi s poslaneckou slevou 25 %. Co na to ct? Nevm. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 19. listopadu 2018



"V případě většího zájmu jsem schopný zajistit také zavážku do Poslanecké sněmovny," píše se ve zprávě. Pisatel se také snaží nalákat poslance na speciální 25 procentní slevu nejen pro členy sněmovny, ale i jejich blízké a přátele.



"Chtěl jsem to smazat jako spam, pak jsem si ale všiml odesílatele," komentoval poslanec Jan Čižinský (za KDU-ČSL). Nabídka překvapila i poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka. "Tomio Okamura mi právě k vánocům poslal nabídku na sushi s poslaneckou slevou 25 %. Co na to říct? Nevím," reagoval překvapeně. Redakce TN.cz o vyjádření požádala i místopředsedu sněmovny Tomia Okamuru. Na email ani telefon zatím nereagoval.