Velká razie v Sapě! Do tržnice najeli policisté, celníci i veterináři

Kontrolní akce v pražské tržnici Sapa trvala několik dní a nese krycí jméno Trilobit, účastní se jí několik desítek policistů, celníků a také pracovníků Státní veterinární správy.

Akce je zaměřená především na to, jestli se do tržnice nedováží nějaké zboží, které ušlo celnímu dohledu, pak také policisté samozřejmě kontrolují jestli se tam neobchoduje s drogami. Státní veterinární správa se pak zaměřuje především na potraviny, které do tržnice a také z tržnice proudí.

Policisté společně s celníky obsadili několik vjezdů do tržnice a kontrolují osobní auta i dodávky a samozřejmě nákladní auta včetně kamionů. Na místě je také mobilní rentgen, který má celníkům pomoci v autech najít případné skryté schránky, ve kterých by se mohlo pašovat padělané zboží.

Pracovníci veterinární správy pak chodí přímo po areálu a zaměřuje se na potraviny, zejména jde o maso. Už několikrát v minulosti byly případy, kdy se do tržnice dováželo maso velmi pochybného původu.

Přímo po tržnici se pohybují policisté v civilu, kteří dávají svým kolegům tipy, jaká auta konkrétně mají zastavovat. Akce právě v pátek končí, trvala několik dní.