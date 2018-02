VIDEO: Důchodce (86) se řítil po D4 v protisměru! Hrozí mu pět let

Několik kilometrů v protisměru se řítil 86letý senior po dálnici D4. Jeho zběsilou jízdu se podařilo natočit jednomu z řidičů, který ho na dálnici míjel. Hrozí mu až pět let vězení.

Událost se stala 20. listopadu loňského roku. Řidič Toyoty Yaris najel z kruhového objezdu, který se nachází na silnici I/18 u Skalky, na nájezd vedoucí na dálnici D4 ve směru na Prahu. Chtěl ale jet do obce Dubenec.

"Nejdříve proto vjel do odbočovacího pruhu od Strakonic a následně se zařadil do rychlostního pruhu ke středovým svodidlům. Proti směru jízdy pokračoval přes čtyři kilometry, až do prostor křižovatky Háje, kde měl dálnici opustit," uvedla policejní mluvčí Monika Schindlová.

Jen souhrou šťastných náhod a včasných reakcí protijedoucích řidičů se nikomu nic nestalo. Jednomu z nich se podařilo seniorovu jízdu natočit na kameru.

Díky tomu se podařilo policistům totožnost muže odhalit a koncem ledna ho obvinili z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. "Za uvedený čin stanovuje trestní zákoník šest měsíců až pět let odnětí svobody," dodala mluvčí.

Podívejte se na reportáž TV Nova:

