Volební model: V dubnu by slavilo hnutí ANO, Piráty předstihla ODS

Pokud by se v dubnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by v nich hnutí ANO se ziskem 29 %. Druhá by skončila ODS se 13,5 % a na třetí místo by brali Piráti, kterým volební model CVVM přisuzuje 12,5 % hlasů. K volebním urnám by podle modelu přišlo 58 % oprávněných voličů.

V dubnu by se do sněmovny podle průzkumu dostalo celkem sedm politických subjektů. Oproti současnému složení by v lavicích chyběli poslanci TOP 09, kteří obdrželi 4,5 % a ještě Starostové. Těm volební model přisoudil 3 %.

Vítězné hnutí ANO zaznamenalo už druhý měsíc v řadě mírný pokles preferencí. Podpora všech ostatních stran zůstává oproti minulým měsícům poměrně stabilní, velmi mírný růst zaznamenala pouze ODS a KDU-ČSL, kterou by podle průzkumu CVVM volilo 6,5 % voličů.

Oproti podzimním řádným volbám si ovšem polepšilo hned několik stran. Největší zlepšení by v současnosti zaznamenala ČSSD, která by získala 11,5 % hlasů. Polepšili by si i Piráti a KSČM. Obě strany by si oproti sněmovním volbám polepšily přibližně 2 %.

Oslabení pozic ve sněmovně se naopak musí obávat SPD Tomia Okamury. Jeho strana by se 7,5 % skončila až šestá. Poslední lavice by pak v Poslanecké sněmovně brali lidovci. Poslední stranou, která ve volebním modelu přesáhla alespoň jedno procento, jsou Zelení.