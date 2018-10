Vozíčkářka Lucka se porodu děsí. Čekají ji těžké chvíle! UKÁZKA

Lucie a Ladislav se poznali díky seznamce a jsou spolu 11 let. Pořád ale na sebe hledí zamilovaně. Chvíle, kdy se stanou rodiči, už se nemohou dočkat. Z porodu ale mají zároveň strach, protože Lucie je ochrnutá a upoutaná na invalidní vozík.

Porod tak musí být naplánovaný do posledního detailu, přesto se nastávající maminka obává zdravotních komplikací. Ladislav je ale Lucii velkou oporou. O svou ženu se s láskou stará, což je v takovém vztahu to nejdůležitější.

Sama Lucie přitom přiznala, že neví, zda by s partnerem na vozíku byla, pokud by sama byla zdravá. "Musí si to každý promyslet, jestli zvládne život s člověkem na vozíku. Já ani sama nevím, zda bych to zvládla," prohlásila.

Ladislav ji ale označuje za lásku svého života a je odhodlaný pro ni udělat cokoliv. "Já manželku miluju. Všechno se dá zvládnout," dodává jí před porodem optimismu. Příchod miminka je pro tento pár doslova splněným snem.

