Za větší zavazadlo zaplať! Další nízkonákladovka mění pravidla

Nová pravidla budou pro cestující s nízkonákladovkou Wizz Air platit od 1. listopadu. Na palubu si budou moci pasažéři vzít pouze příruční zavazadla, která se vejdou pod sedačku. Musí mít navíc maximální rozměry 40x30x20 centimetrů a hmotnost 10 kilogramů.

Za větší kabinové zavazadlo, které bylo dosud zdarma, si budou muset cestující připlatit. Ceny se budou pohybovat od pěti eur (asi 130 korun) na let. Pokud zaplatíte, můžete si pak na palubu vzít navíc zavazadlo o rozměrech 55x40x23 centimetrů.

"Doporučujeme cestujícím, aby se balili úsporně a koupili si službu Wizz Air Priority. Zahrnuje jak prioritní nástup, tak přepravu menšího příručního zavazadla a většího zavazadla, které si můžete vzít až do letadla," uvedl Wizz Air s tím, že změna by měla přinést rychlejší nástup do letadla.

Pokud si cestující rezervovali své lety, které se uskuteční po 1. listopadu, do 10. října, budou mít větší zavazadlo stále zdarma. Pokud už si někdo za kabinové zavazadlo zaplatil, bude mít prioritní nástup do letadla.

Wizz Air tak následuje příkladu jiných nízkonákladových aerolinek Ryanair, které novinku ohlásily asi před dvěma měsíci. Pravidla jsou téměř totožná, u Ryanairu si ale na palubu můžete bez poplatku vzít o něco menší zavazadlo - s rozměry 40x20x25 centimetrů. Za kufr o rozměrech 55x40x20 centimetrů zaplatíte od šesti liber (170 korun).

Společnost Wizz Air v polovině června zrušila svou základnu na Letišti Václava Havla v Praze a omezila počet linek, které provozuje, na tři. Nově létá jen do Londýna (letiště Luton), italského Bari a gruzínského Kutaisi. Rezervovat na jejich webu jdou stále ale lety i do dalších šesti destinací.