Zabil Moniku a Klárku Kramné jed? Nové svědectví z Egypta!

Spolek Šalamoun přináší svědectví Patricka H., který pro Petra Kramného překládal při vyšetřování egyptské policie. "Když jsem vedení hotelu sdělil, ve kterém místě Petr Kramný čerpal vodu, bylo okamžitě toto zařízení demontováno, odstraněno a dodnes se na své původní místo nevrátilo," tvrdí Patrick H. Nabízí se samozřejmě otázka, proč neměli problémy i jiní hosté, kteří brali vodu ze stejného zdroje.

reklama

O tom, že nezabíjel Kramný elektrickým proudem, jak tvrdí česká policie a soudy, nýbrž silný jed, mají ale podle spolku Šalamoun svědčit i další fakta. V policejním protokolu egyptské policie stojí "Dostali jsme zprávu z patologie, kde je jasně uvedeno, že příčina smrti je to, že byly otráveny jedovatou látkou," píše se ve spisu.

Egyptští policisté kvůli tomu vyslýchali zástupce vedoucího oddělení potravin a nápojů hotelu Titanic Palace, v němž Monika a Klárka v roce 2013 zemřely. Podle spolku ale čeští policisté zmínky o jedu v protokolu egyptských kolegů označili za "chybu v překladu", která měla vzniknout při překládání textu nejprve z arabštiny do angličtiny a následně do češtiny. Žádost advokátky Petra Kramného Jany Rejžkové, aby bylo trestní stíhání za vraždu elektrickým proudem zastaveno, tak byla zamítnuto.

Protokol v arabštině tak spolek ve středu ukázal také tlumočníkovi z arabštiny s dlouholetou praxí. "V policejním protokolu se zpráva o nalezeném jedu vyskytuje," potvrdil spolku tlumočník. O jedu mluvil v rozhovoru pro Český rozhlas také ředitel nemocnice v Hurghadě Hosám ad-Dín Hasan Abdo.

"Když je prohlédli u nás na pitevně, tak zjistili, že u nich došlo k totální destrukci žaludku a to z důvodu množství jedu, který se do žaludku obou zemřelých dostal. Když se takový jed dostane do žaludku, tak ho rozleptá do rosolovité konzistence. Takže je to opravdu hodně silná látka," uvedl v roce 2013 ředitel nemocnice pro Český rozhlas.

Žaludky se do České republiky ale nikdy nedostaly. Těla přišla z Hurghady bez nich. Co se s nimi stalo, nikdo neví. Výslech egyptských patologů a vyšetřovatelů nebyl českými soudy umožněn. Patologové v Ostravě pak následně po další pitvě a dlouhém zkoumání protokolů a videozáznamů přišli s verzí, že Monika a Klárka zemřely po zásahu elektrickým proudem.

Krajský soud Kramného uznal vinným z dvojnásobné vraždy a vyměřil mu osmadvacetiletý trest. Ten potvrdil i Vrchní soud v Olomouci. Kramnému nepomohly ani Nejvyšší soud a Ústavní soud. Teď svou naději upíná k možnosti, že by mu Krajský soud v Ostravě na základě nových důkazů, které představují znalecké posudky vypovídající v jeho prospěch, umožnil obnovu procesu.

Kramného se zastali dokonce i poslanci, více v reportáži: