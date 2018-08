Zanevřela Vondráčková na lásku? Poprvé promluvila o rozchodu!

Zpěvačka Lucie Vondráčková prožívá těžké časy. Po rozchodu s hokejistou Tomášem Plekancem ji nad vodou drží synové Matyáš a Adam. Co plánuje dál? A přestěhuje se z Kanady zpět do Česka? Lucie odpověděla v exkluzivním rozhovoru pro TV Nova.

Lucie Vondráčková poprvé na kameru promluvila o krachu manželství s Tomášem Plekancem. V uplynulých dnech se z Kanady vrátila do Česka, aby navštívila své rodiče, kde i se syny Matyášem a Adamem tráví dovolenou.

Původně do rodné země zamířila i za prací, kvůli smutku z rozchodu ale musela některé pracovní povinnosti, vystoupení i setkání s fanoušky zrušit. "Ono se říká, že práce pomáhá, ale já to mám opačně, naopak jsem hodně práce škrtla, všechno jsem přeorganizovala," prozradila zpěvačka.

Místo toho se snaží co nejvíce času trávit se svými dětmi. "Potřebuju, aby se pro ně měnilo co nejmíň, takže teď se to všechno točí kolem nich. Je pro mě důležitý, aby se taky smáli co nejvíc," doplnila Vondráčková.

Právě proto také plánuje návrat do Kanady, v Česku žít nechce. "Kluci jsou zapsaní v Kanadě do škol, takže doufám, že se dostaneme tam. Ale některé práce nejdou ani odložit ani přesunout, takže to musím dodělat," uvedla.

I přesto, že jí právě ztroskotal dlouholetý vztah, nechtěla hned Lucie říct, že by na lásku zanevřela. "Nevím. To je asi moc brzo se ptát. Každopádně teď mám double lásku od Matyáše a Adama," svěřila se Vondráčková s tím, kdo jí je teď největší oporou.

Zároveň herečka a zpěvačka poděkovala fanouškům za jejich podporu. "Tolik podpory a lásky a pochopení jsem nečekala. Je to taková vlna tsunami ze všech stran. Je to nečekané a člověk najednou vidí, kolik má přátel," uzavřela Vondráčková.

Tomáš Plekanec oznámil rozchod s Lucií Vondráčkovou v pondělí večer na sociální síti. Dospěli k němu prý vzájemnou dohodou. Podle informací z blízkosti manželů už ale Plekanec vyměnil Vondráčkovou za jinou Lucii - tenistku Šafářovou. Více čtěte zde.