Migranty v Česku potřebujeme, řekli experti. Tady je důvod

Jak to bude v České republice vypadat v roce 2100? A naplní se obavy Čechů z uprchlické krize? Nejen to rozebrali experti na dnešní tiskové konferenci, kterou pořádal Český statistický úřad.

Český statistický úřad (ČSÚ) uspořádal dnes tiskovou konferenci na téma "Česká republika v roce 2100". Tématem byla zahraniční migrace a vývoj počtu obyvatel na našem území v nejbližších 82 letech.

V České republice dnes žije podle ČSÚ 10,6 milionů lidí. V populaci mírně převažují ženy, z celkového počtu je jich 51 %. Během prvního pololetí letošního roku přibylo v obyvatelstvu 15,4 tisíc osob. O přírůstek obyvatel se postarala migrace.

To předpovídají experti i do dalších let. "Přírůstek obyvatel České republiky může i přes očekávaný mírný vzestup porodnosti zajistit pouze zahraniční migrace," řekli statistici. Odhadovat přesná čísla je ale podle nich nejméně spolehlivé. "Zahraniční migrace závisí na mnoha faktorech, které se mohou rychle měnit," doplňují.

Podle Českého statistického úřadu má v Česku trvalý pobyt 281 tisíc cizinců. Za posledních dvacet let narostl jejich počet o téměř 250 tisíc. Celkem na našem území bylo v minulém roce podle cizinecké policie více než půl milionů cizinců.