Zásilky budou před Vánoci dražší! U těchto přepravců si připlatíte

Předvánoční období vytváří obrovský nátlak na přepravní služby, které lidem doručují zásilky. Lidé nakupují vánoční dárky na internetu jako diví - někteří přepravci proto sáhli po sezónních příplatcích, které jim mají pokrýt zvýšené náklady.

"My jsme zavedli od 1. listopadu do 21. prosince sezónní příplatek na vnitrostátní balík ve výši pět korun, abychom tím příplatkem mohli kompenzovat nedostatek pracovních sil na trhu," uvedl generální ředitel DPD Miloš Malaník. "Tento příplatek přechází do odměn pro naše dopravce, kurýry a manipulační pracovníky, pro které je předvánoční období opravdu velmi náročné. Dochází k nárůstu počtu zásilek až o 70 %," dodal Malaník.

Česká pošta uvedla, že žádné sezónní příplatky zavádět neplánuje, ale od 15. listopadu zdražila o deset korun balík do ruky. "Plná cena bez slevy byla 128 korun, nyní je to 138 korun. Je to kvůli vstupním nákladům, jako například na energie, tak samozřejmě na mzdy a podobně," sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Společnost GLS sice zavedla sezónní příplatky, neplatí však ve všech případech. Zdražení se týká obchodů, které mají v sezónním období extrémní nárůst objemu balíků. "V takovém případě jsme nuceni cenu přepravy navýšit o příplatek kompenzující dodatečné náklady," uvedl ředitel GLS Pavel Včela. "Zákazníkům, kteří v sezoně nepřekročí dvojnásobek obvyklého objemu balíků, žádný příplatek neúčtujeme," dodal Včela.

Společnost Geis zatím příplatky nezavedla, zvažuje to ale do budoucna. "V předvánočním období mají balíkové firmy zvýšené náklady," uvedl jednatel Geis Daniel Knaisl. "V loňském roce se sezónní příplatek objevil jako teoretické téma, letos ho mnozí realizovali, příští rok se dá čekat, že se to stane standardem. I naše společnost očekává, že zavedeme sezónní přirážku příští rok," vysvětlil Knaisl. "Zvýšené náklady nemůžeme již dále absorbovat sami," dodal.

Zásilkovna se příplatkům naopak brání. "Narozdíl od většiny konkurence nebudeme našim klientům stanovovat množstevní limity ani sezónní příplatky," uvedl výkonný ředitel Zásilkovny Ondřej Žák. Nicméně vzhledem k tomu, že nabízí zprostředkování služby od DPD, tak se jí týká pětikorunový příplatek, který tato společnost zavedla. Pokud si tedy zákazník nechá doručit od Zásilkovny balík na přesnou adresu přes DPD, připlatí si pět korun.

Společnost PPL také sezónní zvyšování cen neplánuje. "S klienty, kteří by byli cílem zdražení, jsme se dohodli již v létě," uvedl generální ředitel PPL Petr Chvátal. Doporučuje však zákazníkům, aby využívali výdejních míst, tzv. Parcelshopů. "Je potřeba si uvědomit, že přesto že mimo sezónu můžeme realizovat i více než jeden pokus o dodání zásilky, ve špičce toto není možné. Pokud adresát není přítomen, jeho zásilku necháme na nejblížším výdejním místě," uvedla Hana Nitrová z PPL.

Ani DHL Express nezavádí sezónní přirážku. "Sezónní zdražení neplánujeme, základ našich cen je fixní a v průběhu roku se nemění," uvedl manažer DHL Express Zbyšek Satora. Od ledna 2019 však cenu za přepravu zásilek zvýší o téměř 5 %.