Ze skladu skoro rok mizelo zboží. Zaměstnanci kradli celé krabice

S tím, že jim už od konce loňského roku mizí zboží, se na policii obrátili vedoucí pracovníci středočeského logistického centra. Podali několik trestních oznámení. Ze skladu nebo při přepravě mizela hlavně elektronika.

reklama

Policistům bylo hned jasné, že mají co dočinění s organizovanou skupinou, ve které musí figurovat stávající nebo bývalí zaměstnanci logistického centra a také lidé od přepravní společnosti.

"Na základě přijatých oznámení se od konce letošního května začali případem intenzivně zabývat středočeští kriminalisté, kteří postupně rozkrývali strukturu organizované skupiny," uvedl mluvčí středočeských policistů Zdeněk Chalupa.

Jak gang funguje, monitorovali policisté ze Středočeského a Ústeckého kraje několik měsíců. Celkem se do vyšetřování zapojilo 130 policistů. Na začátku prosince spadla klec.

"V rámci provádění úkonů v trestním řízení policisté předvedli 16 osob a na základě vydaných příkazů příslušného soudu provedli 16 domovních prohlídek, a dále 10 prohlídek jiných prostor. Kriminalisté při realizaci prohlídek zajistili více jak 1000 kusů odcizeného zboží, finanční prostředky ve výši půl miliónu korun a tři luxusní vozidla," doplnil policejní mluvčí Chalupa.

Policisté obvinili nejprve z krádeže šest lidí ve věku od 21 do 33 let, později mezi obviněnými přibyli další dva. Policisté upozorňují, že u stíhání sedmi mužů a jedné ženy to nemusí skončit a obvinění si mohou vyslechnout ještě další lidé.

"Za tuto trestnou činnost v případě prokázání viny a jejich následném odsouzení hrozí obviněným až osmiletý trest odnětí svobody, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci," dodal mluvčí středočeských policistů.