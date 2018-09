Zeman vítal prvňáčky! Rodiče na něj křičeli a Ovčáček běsnil

Ani přivítání prvňáčků prezidentem Milošem Zemanem se na základní škole v pražském Břevnově v pondělí neobešlo bez vyjádření nesouhlasu. Několik rodičů mělo na oblečení malé červené trenýrky, které se staly v poslední době symbolem protestu proti prezidentovi.



Při odchodu prezidenta ze školy si někteří neodpustili ani nadávky. „Táhni,“ zakřičela jedna z maminek na Zemana. Na to ihned zareagoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček: “Chovejte se slušně.“ Na odpověď také dlouho nečekal. „Hlavně že on se chová slušně,“ odvětila jedna z maminek.



Zeman předtím ve třídě dětem popřál, aby se naučily brzy psát a číst a apeloval na ně, aby četly hlavně papírové knihy. „Když tu knihu napsali moudří lidé a vy ji čtete, tak je to stejné, jako kdybyste si s těmito moudrými lidmi povídali,“ řekl prezident.



Přiznal také, že jako malý nerad vstával, což platí pořád. „Kdyby se šlo do školy tak o hodinu později, místo osmi v devět, tak by to pro nás bylo lepší. Ale co se dá dělat, zatím musíme vzít v úvahu to, co nám nařídili, a musíme poslouchat, protože ve škole se musí poslouchat,“ promlouval k dětem.