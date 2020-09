Lukašenko složil tajně přísahu. Neuznáme ho, tvrdí Petříček i další ministři EU

"Alexandr Lukašenko se ve středu ujal úřadu běloruského prezidenta. Inaugurace, které se zúčastnilo několik stovek lidí, proběhla v Paláci nezávislosti v Minsku,“ píše ruská agentura TASS s odvoláním na běloruskou agenturu Belta.



Ceremoniál byl až do poslední chvíle tajemstvím a pozváno bylo několik stovek lidí zejména vysokých funkcionářů, poslanců, novinářů, vědců a různých činitelů z oblasti sportu a kultury. Lukašenko složil přísahu v běloruštině s rukou položenou na ústavě a podepsal osvědčení o inauguraci.



Událost se odehrála i přes masové protesty, které v Bělorusku probíhají. Ty vypukly po zveřejnění výsledků prezidentských voleb, které se konaly 9. srpna. Lukašenko v nich měl podle oficiálních výsledků získat 80,1 % hlasů.



Mnoho Bělorusů je však přesvědčeno, že je tento výsledek zfalšovaný a opozice, stejně jako Evropská unie, ho neuznává. Se jmenováním Lukašenka do úřadu, které bylo pro mnohé velkým překvapením, nesouhlasí také český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



"Volby v Bělorusku neproběhly svobodně a férově. Běloruská občanská společnost má plnou podporu Česka. Bělorusové si zaslouží svobodu,“ napsal na svůj twitter Petříček.



Podporu Bělorusům vyjádřil také slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. "Alexandr Lukašenko je zodpovědný za prezidentské volby v Bělorusku, které nebyly svobodné ani spravedlivé. Slovensko stojí za občany země,“ vyjádřil se na svém twitteru Korčok.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia stands with citizens of Belarus.