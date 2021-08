Zelená pro Pfizer. V USA vakcínu proti covidu plnohodnotně schválili

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pondělí plně schválil vakcínu proti koronaviru od firmy Pfizer/BioNTech pro osoby starší 16 let. Je to poprvé, co úřad některou z vakcín odsouhlasil. Očekává se ale, že teď schválí i některé další.